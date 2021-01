"Faremo qualcosa, ma non ancora": Trump parla per la prima volta dopo aver lasciato Casa Bianca

Poche ore prima che mercoledì il suo rivale politico Joe Biden prestasse giuramento come 46 ° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è volato nella sua famosa tenuta di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, dove i media sono riusciti a scattare foto dell'ex presidente che si gode il suo passatempo preferito al golf club.

L'ex presidente Trump ha rotto il silenzio per la prima volta da quando ha lasciato Washington dopo quattro intensi anni alla Casa Bianca, sebbene venerdì abbia rivelato poco sulle sue aspirazioni future mentre pranzava con gli amici al suo club di golf.

"Faremo qualcosa, ma non ancora", ha detto Trump a un corrispondente del Washington Examiner, mentre si rilassava nella Grill Room del Trump International Golf Club, indossando il suo famoso berretto rosso.

Secondo quanto riferito, Trump ha trascorso due giorni dopo l'inaugurazione di Biden nel suo campo da golf vicino a West Palm Beach. Il quotidiano ha definito "tranquilla" l'atmosfera del corso nei giorni scorsi.

All'inizio della giornata, i leader democratici della Camera hanno rivelato che lunedì manderanno un articolo di impeachment al Senato che accuserà Trump di incitamento alla violenza al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio, mettendo in discussione le sue possibilità di candidarsi di nuovo alla presidenza in futuro.

Mercoledì, giorno dell'inaugurazione, Trump è arrivato in Florida, saltando la carica del suo successore e isolandosi da allora a casa sua.

"Ha bisogno di una pausa", avrebbe detto un assistente all'inizio di questa settimana. "Penso che speriamo tutti che giochi a golf solo per un mese, ma deve sempre essere in movimento".

Negli ultimi tempi, Trump ha espresso più volte il desiderio di partecipare alle elezioni presidenziali del 2024 e il rapporto del Wall Street Journal ha suggerito che l'ex presidente aveva preso in considerazione l'idea di formare un nuovo partito politico, chiamato Patriot Party, per la sua futura candidatura presidenziale.

Trump ha portato con sé in Florida una piccola squadra di aiutanti. Mentre continuano ad aumentare le attività, operano fuori dal club Mar-a-Lago.

Secondo i resoconti dei media, la presenza di Trump ha diviso la comunità di Palm Beach tra coloro che vogliono rendere la sua vita un incubo con una raffica di controversie e coloro che si aspettano che si conceda una dolce vita di sole e golf.

Trump ha trascorso i suoi ultimi giorni come 45° presidente degli Stati Uniti in relativo silenzio. Ha lanciato un messaggio di arrivederci poco prima del giorno dell'inaugurazione, augurando buona fortuna "all'amministrazione entrante". Nel suo discorso di addio, Trump ha anche detto di essere "particolarmente orgoglioso" di essere stato il primo presidente "da decenni" a non iniziare una guerra.