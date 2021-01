Negli Usa adolescente riesce a rubare quasi 1 milione $ in 2 settimane di lavoro al supermercato

La polizia della contea di Gwinnett ha arrestato un adolescente americano per aver rubato quasi un milione di dollari dal supermercato Kroger nel giro di due settimane. Il giovane ha speso i soldi rubati comprandosi 2 auto, vestiti, armi e scarpe, ha detto il portavoce della polizia Collin Flynn.

Tre Brown è stato arrestato il 14 gennaio dopo essere riuscito ad appropriarsi illecitamente di 980mila dollari dopo aver restituito in garanzia più di 40 articoli inesistenti tra dicembre e gennaio. Il 19enne ha realizzato il suo piano quando il dipendente incaricato di scoprire le transazioni fraudolente era in ferie.

Il denaro rubato, in transazioni da 75 a più di 87mila dollari, è stato inviato verso varie carte di credito, hanno osservato gli investigatori criminali, riferisce AJC.

Prima di essere arrestato, l'adolescente avrebbe distrutto la sua Chevrolet Camaro, ha detto Flynn.

L'indagine è partita dopo che i dipendenti di Kroger hanno scoperto le transazioni fraudolente. Mentre la portavoce di Kroger ha detto che Brown ha restituito "una grossa somma", non è ancora chiaro quanti soldi la catena di supermercati sia riuscita a recuperare.

La polizia ha rilasciato Brown dalla prigione dopo aver pagato una cauzione di 11.200 $. È stato incriminato per il reato di rapina. L'azienda ha ringraziato gli agenti per la loro assistenza in questo caso.