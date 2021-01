Vaccino Covid, Ungheria e Russia firmano un accordo per consegna dello Sputnik V

"L'accelerazione della vaccinazione è una priorità nazionale. A causa della lentezza delle consegne del vaccino, siamo stati costretti a cercare una nuova fonte per garantire consegne rapide di un vaccino affidabile. È un grande onore e piacere per me annunciare che abbiamo firmato un accordo oggi, in base al quale la Russia consegnerà il vaccino all'Ungheria in tre fasi", ha detto Szijjarto dopo i colloqui con il ministro della Salute russo Mikhail Murashko a Mosca.

La vaccinazione rapida salverà molte vite dei cittadini ungheresi, ha proseguito il ministro degli Esteri.

"Le parti hanno discusso dell'attuazione degli accordi raggiunti alla 13° sessione della commissione intergovernativa, che si è tenuta a Budapest il 27 novembre 2020. La cooperazione nel settore sanitario e le consegne di vaccini russi Sputnik V in particolare in Ungheria, sono stati l'argomento chiave" ha detto il ministero russo in una dichiarazione.

Secondo Murashko, il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) ha firmato con l'Ungheria un contratto sulle consegne di vaccini.

Giovedì, l'Ungheria è diventata la prima nazione europea ad autorizzare il vaccino Sputnik V.

Sputnik V

Ad agosto, la Russia è diventata il primo paese a registrare un vaccino COVID-19, chiamato Sputnik V. Gli studi clinici del vaccino hanno mostrato un tasso di efficacia superiore al 90%.

Sputnik V è stato sviluppato dal Gamaleya Research Institute e commercializzato all'estero da RDIF.