Variante del Covid-19 britannica meno contagiosa di quanto riportato in precedenza - Studio danese

Se dimostrati corretti, gli studi danesi potrebbero avere conseguenze di vasta portata per gli sforzi per contenere il ceppo mutato, incluso un annullamento delle restrizioni.

Lo State Serum Institute danese ha calcolato che la variante britannica del coronavirus è del 36% più contagiosa del ceppo comune.

Questo è solo la metà di quanto stimato dagli scienziati britannici, che lo hanno valutato come il 74% più contagioso.

"Nei nostri calcoli, abbiamo riscontrato che il numero di contatti per la variante britannica è 1,36 volte superiore rispetto alle altre varianti", ha detto alla radio danese Tyra Grove Krause, capo dipartimento dello State Serum Institute.

“Può essere tra il 20% e il 50% più contagioso", ha specificato Tyra Grove Krause. “Ma è un po 'più basso di quello che abbiamo sentito dal Regno Unito. Tuttavia, dobbiamo affrontarlo con cautela, perché questi numeri non sono scolpiti nella pietra. Potrebbero cambiare man mano che otteniamo più dati", ha sottolineato.

Se vero, i calcoli potrebbero avere ripercussioni di vasta portata sugli sforzi per contenerlo. Mentre in precedenza era stato calcolato che la Danimarca poteva contenere la variante britannica con un tasso di riproduzione inferiore a 0,66, ora questa cifra è stata aggiustata a 0,8. Per la versione comune di Covid-19, il tasso ideale è inferiore a 1.0.

Tyra Grove Krause ha elogiato lo sviluppo come "una buona notizia", ​​ma ha avvertito di vederlo con incertezza poiché le cose sono soggette a cambiamenti.

Secondo Krause, l'attuale tasso R della variante britannica non è noto, ma lo State Serum Institute prevede di ottenere maggiore chiarezza con l'arrivo di ulteriori test. A condizione che le congetture sulla sua contagiosità saranno ritenute credibili, potrebbe influenzare il blocco parziale della Danimarca.

"Se il virus è meno contagioso di quanto abbiamo ipotizzato finora, significa che non sono necessarie esattamente le stesse restrizioni, quindi offre alcune migliori opportunità per la riapertura", ha spiegato Tyra Grove Krause.

Con le attuali restrizioni in atto e la prevista contagiosità di circa il 40% in più, sarà possibile tenere sotto controllo il virus fino ad aprile. Tuttavia, resta da vedere cosa accadrà una volta tolte le restrizioni. Le attuali restrizioni sono valide fino al 7 febbraio.

Finora, la variante britannica è stata registrata in oltre 380 danesi. Secondo lo State Serum Institute, ha rappresentato circa l'8% delle nuove infezioni, spingendo diversi esperti ad avvertire che potrebbe presto diventare il ceppo dominante in Danimarca.

Altri, tuttavia, hanno messo in guardia dal ceppo sudafricano. Sebbene finora sia stato registrato un solo esempio in Danimarca, è considerato più un cavallo oscuro, in grado di ribaltare i calcoli attuali.

La Danimarca, una nazione di 5,8 milioni di abitanti, ha assistito a oltre 192.000 casi di Covid-19, con quasi 2.000 decessi. Il Covid ha anche messo a dura prova l'economia danese, spingendo il governo a chiudere tutti gli allevamenti di visoni e ad abbattere milioni di animali per evitare la diffusione di mutazioni virali.