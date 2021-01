Principe Carlo "completamente inadatto" a regnare, anche la Regina è considerata "più moderna"

Il figlio maggiore della Regina Elisabetta II è il primo degli eredi al trono. È conosciuto come un ambientalista, filantropo, controverso sostenitore della medicina alternativa ed esperto di architettura le cui opinioni hanno suscitato reazioni contrastanti tra i professionisti.

Il Principe Carlo è "del tutto inadatto" a regnare a causa della sua personalità antiquata, che "spingerebbe la monarchia su un precipizio". Lo ha riferito mercoledì il 'Daily Star', citando l'esperto di questioni reali Clive Irving.

"Completamente inadatto. Penso che la monarchia sarebbe in pericolo non appena Carlo si affacciasse al trono", ha detto Irving in un'intervista al media australiano 'Today Extra'.

L'autore della biografia della Regina 'The Last Queen', pubblicata lo scorso anno, ha affermato che persino la longevissima Elisabetta II è più attuale e moderna di suo figlio.

"È curioso che la Regina sembri più moderna di Carlo. Lei sembra essere senza tempo, mentre lui è fondamentalmente una figura del XVIII secolo. Odia molte cose moderne e ciò non sarebbe un problema se non cercasse di imporre il proprio gusto agli altri", ha detto Irving.

L'autore ha affermato che al Principe del Galles piace il suo "bozzolo del XVIII secolo" e che l'apparente erede preferisce "avere adulatori intorno a sé per rafforzare le proprie strane idee, non un buon segno per un futuro sovrano".

"È un peccato che non si possa saltare direttamente dalla Regina a William perché non è così che funziona la Costituzione", ha aggiunto Irving.

Considerando che tutti i più prossimi eredi al trono sono maschi, Irving ha detto che la Regina "sarà probabilmente l'ultima monarca donna in Inghilterra".

"È una delle tre grandi regine d'Inghilterra. È un'idea molto emozionante, credo, che la storia delle regine in Inghilterra finirà con l'attuale".

Secondo le regole del Succession to the Crown Act del 2013, il figlio maggiore del monarca, indipendentemente dal sesso, precede i fratelli nella linea di successione. Ciò significa che il Principe del Galles diventerà il prossimo re, anche se alcuni sondaggi mostrano che la maggioranza dei cittadini gli preferirebbe suo figlio William.

Il Principe William segue suo padre nella linea di successione, seguito a sua volta da suo figlio George.