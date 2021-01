Covid, presidente argentino Alberto Fernández vaccinato col preparato russo "Sputnik V"

"Il presidente Alberto Fernandez ha ricevuto la prima dose del vaccino Sputnik V", ha confermato la presidenza argentina in un comunicato.

📸Luego que ANMAT aprobara la utilización de la Sputnik V en mayores de 60 años, Alberto Fernández se vacunó en el Hospital Posadas. pic.twitter.com/UE6nMEIlfa — Juan Amorín (@juan_amorin) January 21, 2021

Lo stesso capo di Stato argentino ha pubblicato un tweet, in cui ringrazia l'Istituto russo Gamaleya per lo sviluppo del vaccino, così come esorta i suoi concittadini a vaccinarsi per fermare il virus.

"Oggi ho ricevuto il vaccino Sputnik V. Ringrazio l'Istituto Gamaleya per il suo lavoro scientifico, chi ha lavorato per portarlo a noi e tutto il personale sanitario del nostro Paese per il loro enorme impegno. Farsi vaccinare serve per essere immuni al coronavirus. Facciamolo", il tweet del presidente Fernández.

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

​Alla fine dello scorso dicembre in Argentina è stata avviata la campagna di vaccinazione di massa con il preparato russo "Sputnik V". L'obiettivo del governo è quello di concludere la vaccinazione di tutti i soggetti a rischio prima dell'arrivo della stagione fredda.

Complessivamente l'Argentina si è impegnata ad acquistare 20 milioni di dosi del vaccino "Sputnik V". Questo Paese è così diventato il primo Stato dell'America Latina ad autorizzare ufficialmente l'uso del vaccino russo. In Argentina la vaccinazione contro il Covid-19 è su base volontaria.

Vaccino russo anti-Covid "Sputnik V"

L'11 agosto del 2020 la Russia ha registrato il suo primo vaccino contro il Covid-19, chiamato "Sputnik V" e sviluppato dagli scienziati del Centro di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya". Il farmaco è commercializzato dal Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, responsabile della conduzione delle trattative sull'esportazione e produzione all'estero di questo farmaco.

Il vaccino è costituito da due componenti e il vettore utilizzato per indurre la risposta immunitaria dell'organismo si basa su un adenovirus umano. Il vaccino viene somministrato due volte, in un intervallo di 21 giorni.