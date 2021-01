Studio Ovale: Biden rimuove il busto di Winston Churchill

Mercoledì, Joe Biden ha mostrato il nuovo look allo Studio Ovale, invitando i giornalisti all'interno per vederlo firmare una serie di ordini esecutivi poche ore dopo la cerimonia di inaugurazione.

Joe Biden ha apparentemente rimosso un busto di Winston Churchill dallo Studio Ovale, sostituendolo con un busto di Cesar Chavez, in un restyling che ha avuto luogo durante il suo primo giorno come presidente degli Stati Uniti.

Lo Studio Ovale ridisegnato "non ha il busto [dell'iconico ex Primo Ministro del Regno Unito] in mostra", ha riferito il Washington Post poco dopo che Biden ha invitato i giornalisti a osservarlo firmare i 15 ordini esecutivi per annullare l'eredità dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il giornale ha citato un portavoce di Biden dicendo che il restyling riflette come "le differenze di opinione, espresse all'interno dei guardrail della Repubblica, sono essenziali per la democrazia".

Inoltre, lo Studio Ovale presenta attualmente busti di Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Eleanor Roosevelt e Robert F. Kennedy.

© REUTERS / TOM BRENNER Joe Biden firma i primi decreti, gennaio 20 del 2021

Biden ha decorato l'ufficio anche con un grande ritratto dell'ex presidente Franklin D. Roosevelt, così come dipinti di Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin e George Washington.

Il 21 gennaio 2017, l'allora presidente eletto Trump ha ripristinato il busto di Winston Churchill dopo che era stato rimosso dall'ufficio da Barack Obama in favore di un busto di Martin Luther King Jr.

Il cambio di decorazione era stato criticato dall'allora sindaco di Londra Boris Johnson, che all'epoca disse al Sun che "nessuno era sicuro se il presidente [Obama] fosse stato coinvolto nella decisione".

"Alcuni hanno detto che era un affronto alla Gran Bretagna. Alcuni hanno detto che era un simbolo dell’antipatia ancestrale del Presidente nei confronti dell'Impero Britannico di cui Churchill era stato un fervente difensore", aveva aggiunto Johnson.