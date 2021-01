La cyclette di Joe Biden può rappresentare un rischio di cybersicurezza

La cyclette "Peloton" di Joe Biden potrebbe rappresentare un rischio di cybersicurezza per la Casa Bianca in quanto

Mercoledì, la società di tecnologia per l'esercizio fisico Peloton ha ironizzato su un dilemma che ora deve affrontare il presidente Joe Biden.

La cyclette Peloton del presidente non potrà essere portata alla Casa Bianca, in quanto, secondo il Dott. Max Kilger, direttore del Data Analytics Program e Professore associato all'Università del Texas, rappresenta un rischio per la sicurezza. La cyclette usa Internet per lo streaming delle lezioni e dispone anche di telecamere e microfoni incorporati.

"Perché sei connesso a Internet, anche se ci sono firewall e software di rilevamento delle intrusioni... queste cose possono essere aggirate se sei veramente bravo e qualificato", ha detto a Popular Mechanics la scorsa settimana.

La pubblicazione è stata tra le prime a descrivere i potenziali rischi di sicurezza che la cyclette potrebbe creare per la Casa Bianca.

Kilger ritiene che i servizi segreti dovranno adottare misure per proteggere la cyclette di Biden dalle minacce esterne disattivando tutte le caratteristiche che potrebbero essere un rischio come le telecamere, i microfoni e i collegamenti alla rete.

Peloton ha pubblicato un meme su Twitter con l'attore Nicolas Cage nel film "Il mistero dei Templari" con la didascalia "Vado a portare una bicicletta Peloton alla Casa Bianca".

Il meme originale dice "Ruberò la Dichiarazione di Indipendenza", che è una battuta del film.