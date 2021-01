Von der Leyen: "I CEO della Silicon Valley non possono farsi le leggi"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha indirizzato un messaggio alle compagnie americane del mondo della tecnologia alla vigilia dell'inaugurazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Nella sua missiva, la Von der Leyen ha lanciato un monito, affermando che le leggi non possono essere decise ad hoc dai CEO delle grandi aziende della Silicon Valley.

Durante il suo discorso tenuto al Parlamento europeo, la Von Der Leyen ha sottolineato che esistono una serie di questioni sulle quali l'Unione europea si auspica di poter collaborare con la prossima amministrazione americana, tra cui il cambiamento climatico e la regulation delle compagnie americane di portata internazionale.

L'Unione europea ha lavorato per introdurre degli standard globali per le compagnie digitali al fine di garantire un sistema chiaro e rigido di regole e responsabilità per il modo in cui operano e il contenuto che diffondono tramite i propri siti.

"Tali decisioni devono essere presi in considerazione con le leggi e le regole, non da una decisione arbitraria dei CEO della Silicon Valley", ha detto la Von der Leyen.

Recentemente la Von der Leyen, in un tweet pubblicato dopo l'assalto al Campidoglio, aveva invitato i social media come Twitter e Facebook ad inasprire le proprie policy al fine di "assicurare che l'odio e le fake news possano essere diffuse senza controllo".

Le relazioni tra l'Ue e i giganti della Silicon Valley

In precedenza l'Unione europea aveva già preso di mira i social network ed i giganti dell'high tech americana che vi sono dietro, con Google che è stato più volte bersaglio di inchieste da parte dell'Antitrust ed è stato colpito da sanzioni per un totale di oltre 9 miliardi di dollari.

Alla fine del 2020 l'Ue ha approvato il Digital Services and Digital Markets Act, il quale punta ad introdurre delle normative europee per le compagnie del mondo della tecnologia che rendano il cyberspazio più sicuro.