Esplosione nel centro di Madrid

Una forte esplosione è avvenuta in uno degli edifici nel centro della capitale spagnola.

Come riferito dal quotidiano diario, l'esplosione è avvenuta in Calle de Toledo, nel centro di Madrid, intorno alle ore 15. Al momento secondo quanto riportato dai media sono sei le persone rimaste ferite nell’incidente. Il comune di Madrid ha comunicato inoltre la morte di almeno due persone.

In seguito il bilancio delle vittime è salito a tre.

Stando ai video e alle foto sui social media, l'edificio è stato gravemente danneggiato.

"Parece que ha habido una #explosión de #gas", dijo el alcalde de Madrid en una “valoración preliminar con todas las cautelas”. La #presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha desplazado al lugar. pic.twitter.com/Yf39mlcFih — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) January 20, 2021

I servizi di emergenza di Madrid hanno riferito di esser giunti sul luogo dell'esplosione immediatamente.

In particolare, nove unità di vigili del fuoco e undici ambulanze sono arrivate sul posto.

9 dotaciones de @BomberosMad y 11 unidades de @SAMUR_PC se han desplazado a la calle Toledo tras la explosión en un edificio. pic.twitter.com/lkAnX3X55t — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Il giornale Mundo riporta che secondo la versione preliminare è stata una fuga di gas a provocare lo scoppio. Lo ha confermato il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

I vigili del fuoco di Madrid hanno affermato che l'edificio in cui è avvenuta l'esplosione appartiene alla Parrocchia de la Virgen de la Paloma. Secondo quanto riferito dai soccorsi, la maggior parte dell'edificio che ha subito l'esplosione è crollato con almeno 4 piani distrutti. I media aggiungono che la casa di riposo che si trovava nelle vicinanze è stata evacuata.

Al menos 4 plantas han resultado afectadas tras la explosión en este edificio de la calle Toledo. Están siendo evacuadas por @BomberosMad y atendidas por @SAMUR_PC varias personas. pic.twitter.com/tC5yzvVduO — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha espresso le condoglianze ai famigliari delle vittime dell'incidente.

Desgraciadamente tenemos que lamentar la muerte de varias personas en la explosión de la calle Toledo. Acabo de hablar con el alcalde de Madrid, @AlmeidaPP_, para expresarle mi apoyo y solidaridad. Todo nuestro pesar y cariño a los familiares de las personas fallecidas y heridas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 20, 2021

