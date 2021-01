Covid-19, Russia: 3.633.952 contagi (+21.152), 67.220 decessi (+597), 3.027.316 guarigioni (+25.290)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 21.152 nuovi contagi da coronavirus.

“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 21.152 nuovi casi di contagio da coronavirus, risultano privi di manifestazioni cliniche al momento, per tanto asintomatici”, si legge nel bollettino.

Il totale dei contagi accertati nella Federazione sale a 3.633.952.

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 597 decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 67.220.

Le guarigioni certificate ieri sono state 25.290. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus è di 3.027.316

Il saldo positivo tra nuovi guariti e nuovi contagiati ha ulteriormente leggermente ridotto la curva dei casi attivi riportandola sotto quota 540mila (539 416 i casi attualmente sotto osservazione). Di questi 135.553 si trovano nella capitale (all’inizio del mese superavano i 160mila). Mosca ieri ha registrato 65 decessi e 2.452 nuovi casi di contagio, quasi mille in meno di San Pietroburgo che ne ha avuti 3.347 e 72 decessi ma con meno della metà della popolazione.

Per il secondo giorno consecutivo, San Pietroburgo è in testa nel numero di nuovi casi di COVID-19 - 3347, a Mosca - 2452, ha detto ai giornalisti la sede operativa per combattere la diffusione dell'infezione da coronavirus.

Allo stesso tempo, le autorità cittadine non segnalano problemi di disponibilità di posti nelle terapie intensive. Alla vigilia del record negativo la città segnalava 12.488 posti letto riservati a COVID-19 e polmonite, una quantità del 20% superiore rispetto a quella richiesta dal Ministero della Salute della Federazione. Il motivo della tendenza negativa di San Pietroburgo rispetto a quella positiva della capitale e altre grandi città rimane ignoto.

Nelle ultime ventiquattro ore non vi sono state suddivisioni amministrative non interessate da nuovi contagi.