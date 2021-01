Perché nonostante gli effetti collaterali Pfizer l’Occidente continua a trascurare i vaccini russi?

Dopo essere diventato il primo vaccino contro il coronavirus registrato al mondo, lo Sputnik V ha subito un contraccolpo dai media occidentali, che non lo hanno considerato sufficientemente testato per essere considerato sicuro. Al contrario, agli effetti collaterali mostrati dal vaccino americano, gli stessi media non hanno prestato attenzione.

La comunità sanitaria sta affrontando un paradosso. Da un lato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia la disuguaglianza nella distribuzione dei vaccini contro il coronavirus, sottolineando che il paese a più basso reddito al mondo ha ottenuto solo 25 vaccini contro i 39 milioni inviati a 49 paesi con livelli di reddito più elevati. Dall'altro, la stessa OMS ha autorizzato un solo vaccino COVID-19, quello sviluppato dalla Pfizer / BioNTech, ignorando una moltitudine di altri sviluppati in Cina, Russia, Regno Unito e India, limitando così le possibilità di successo per la propria iniziativa COVAX - un sistema per accelerare la distribuzione dei vaccini e banca per la distribuzione uniforme dei farmaci prodotti.

L'ente sanitario globale ha affermato che il vaccino della Pfizer ha superato la convalida di emergenza per la sua "sicurezza, efficacia e qualità". L'OMS non è stata l'unica ad essere pronta a riconoscere questo vaccino specifico: l'UE, in particolare il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha fatto pressioni per l'approvazione accelerata sul territorio dell’Unione.

Secondo un rapporto di Le Monde, citando i documenti ottenuti, la pressione politica per approvare il vaccino è stata così alta che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha dovuto ‘chiudere un occhio’ per quanto riguarda alcuni dei problemi riscontrati con il medicinale. Vale a dire, l'EMA avrebbe dovuto ignorare la presunta incoerenza tra il contenuto delle fiale vendute da Pfizer e i composti utilizzati nelle sperimentazioni sui vaccini.

Anche i rapporti costantemente emergenti di possibili effetti collaterali apparentemente dovuti al vaccino non hanno affatto diminuito il ritmo della diffusione del vaccino Pfizer / BioNTech in tutto il mondo. Almeno 13 israeliani hanno sperimentato una lieve paralisi facciale temporanea subito dopo aver ottenuto il primo inoculo dalle due vaccinazioni Pfizer, mettendo in dubbio la possibilità di ottenere il secondo. La Norvegia in un primo momento riferito che 23 persone erano morte qualche tempo dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer, ma le autorità hanno poi affermato di non essere sicure che i decessi siano collegati alla vaccinazione. Tuttavia, il Paese ha ammonito che l’inoculazione potrebbe avere "gravi conseguenze" per gli anziani e i soggetti più fragili, mentre l'OMS intende studiare la causa della morte delle due dozzine di pazienti.

Allo stesso tempo, non tutti i vaccini contro il coronavirus hanno avuto lo stesso trattamento accondiscendente riservato al vaccino Pfizer, che è distribuito nell'UE sotto la condizione della “non responsabilità dell'azienda produttrice per i suoi possibili effetti collaterali”.

Secondo il capo dell’Istituto per le Ricerche e l’Epidemiologia Gamaleya, Alexander Gintsburg, l'istituto che ha sviluppato il primo vaccino contro il coronavirus al mondo, Sputnik V, è sottoposto a un controllo estremo da parte delle autorità europee.

Il motivo per cui il medicinale di una specifica azienda, secondo quanto riferito, gode di preferenze nel processo di autorizzazione non è chiaro. Il vaccino Pfizer ha mostrato un'efficacia del 90% negli studi, alla pari di molti altri, come lo Sputnik V, e decisamente inferiore al secondo vaccino sviluppato in Russia, l’EpiVacCorona, i cui studi finora hanno dimostrato un'efficacia del 100%.

RNA instabile nel vaccino di Pfizer, forse responsabile di presunti effetti collaterali

Una possibile causa dei presunti effetti collaterali del vaccino Pfizer potrebbe essere il suo uso dell’RNA messaggero modificato con nucleosidi, una tecnologia che finora è stata utilizzata solo nei vaccini per animali e mai prima per gli esseri umani. Teoricamente, l'RNA modificato dovrebbe trasportare parte del genoma COVID-19 per innescare una risposta immunitaria del corpo e quindi ottenere l'immunità per una vera infezione da COVID-19.

Il capo di Gamaleya, Alexander Gintsburg, ha sottolineato, tuttavia, che a differenza del DNA, l'RNA è più labile, incline a cambiamenti improvvisi. Questo processo potrebbe avvenire anche nel processo di produzione del vaccino e, di conseguenza, diversi lotti dello stesso vaccino Pfizer potrebbero differire l'uno dall'altro, con quelli "viziati" che potenzialmente potrebbero avere effetti collaterali inaspettati, ha sottolineato l'accademico.

"In Israele, hanno ci sono stati casi di una lieve paralisi facciale in coloro che erano stati vaccinati [con l'iniezione Pfizer]. Tuttavia, attualmente non abbiamo una comprensione completa di quali altre complicazioni possano verificarsi [sotto l'influenza di questo farmaco]. Ad esempio, potrebbe verificarsi una paralisi della muscolatura esofagea o una paralisi del nervo cardiaco", ha sottolineato Gintsburg.

Il capo dell'Istituto Gamaleya ha proseguito suggerendo che il vaccino Pfizer potrebbe avere un effetto negativo su circa il 30-40% dei pazienti, in particolare gli anziani e coloro che soffrono di allergie.

Il vaccino russo nel mirino della guerra globale delle informazioni

Mentre i due vaccini americani prodotti da Moderna e Pfizer si basano su una somministrazione di RNA modificato, altri inoculi alternativi spesso prevedono la somministrazione della proteina spike del coronavirus (S) o dei suoi antigeni con l'uso di vettori adenovirali, come il vaccino britannico Oxford-AstraZeneca , o lo Sputnik V russo.

Alcuni vaccini, in particolare lo Sputnik V, hanno affrontato il contraccolpo dei media con il pretesto di non avere sperimentazioni più ampie e di mancare di sufficiente documentazione il giorno dopo la sua autorizzazione di emergenza. Inoltre, il vaccino ha dovuto affrontare altri problemi: la sua autorizzazione in Ungheria è stata criticata dalle autorità dell'UE la sua pagina Twitter è stata temporaneamente limitata (sebbene visualizzabile) per presunte "attività insolite".

La Russia è stata anche ripetutamente accusata di aver tentato di rubare dati da altri paesi riguardanti la ricerca sul vaccino contro il coronavirus utilizzando il fantomatico "esercito di hacker" che il Cremlino avrebbe a sua disposizione. Stranamente, questi rapporti sono emersi quando i primi vaccini sviluppati nel paese erano già stati sottoposti ai loro primi test, che si sono conclusi con successo mostrando un'efficacia superiore al 90%. Per non parlare del fatto che i ricercatori russi hanno collaborato con colleghi stranieri durante lo sviluppo del vaccino, in particolare con AstraZeneca. Allo stesso tempo, la Pfizer, che era già finita sui ‘carboni ardenti’ in passato per alcuni suoi farmaci, non sembra aver affatto dovuto subire tali controlli, sebbene tutto ciò potrebbe cambiare con l'aumento di giorno in giorno della quantità di prove che suggeriscono possibili effetti collaterali nel suo vaccino.