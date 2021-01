Guerra fredda: due pinguini si contendono una lastra di ghiaccio in mezzo all'oceano - Video

La lotta per il territorio in mezzo al mare gelato: due pinguini lottano per quello che sembra essere l'unico frammento di "terra ferma" tra le acque gelide dell'Antartide.

Alcuni turisti che hanno preso parte ad un'escursione in Antartide hanno assistito di un vero e proprio "bisticcio" fra pinguini in mezzo al mare. Le immagini della lite sono state catturate in un video diffuso su Youtube.

A giudicare dalle immagini, l'iceberg era l'unico pezzo di "terra ferma" nell'immensità delle acque gelide.

"Questo video è stato registrato in Antartide, dove abbiamo trovato due pinguini gentoo in competizione per un posto su un piccolo iceberg che galleggia nell'acqua", l'autore delle immagini condivise con ViralHog.

Nel breve video, appare un pinguino su una zattera di ghiaccio. Dopo un primo tentativo fallito, un secondo animale riesce a saltare sull'iceberg. Ma il primo pinguino, tuttavia, non sembra contento dell'audacia e respinge l'"invasore" a colpi di becco, finché non desiste e ritorna in acqua.

Ironia della sorte, il "proprietario" dell'iceberg assaporare la vittoria e godere del territorio conquistato, pure lui salta in acqua pochi secondi dopo, abbandonando in mezzo alle correnti il territorio conteso.