Giudice convalida il fermo e prolunga di 30 giorni la custodia cautelare per Navalny

Aleksey Navalny è stato fermato nella serata di ieri all'aeroporto di Sheremetyevo, a Mosca da parte degli agenti del Servizio Penitenziario Federale russo (FSIN) per le ripetute violazioni del regime di libertà vigilata.

Il giudice del Tribunale di Khimki ha convalidato il fermo per il blogger dell'opposizione russa Aleksey Navalny, estendendolo di 30 giorni fino al prossimo 15 febbraio.

Lo riferisce sulla propria pagina Twitter l'avvocato dello stesso Navalny, Vadim Kobzev.

Navalny attenderà in un centro detentivo la seduta della corte, programmata per il 29 gennaio al Tribunale Simonovsky di Mosca, durante la quale sarà deciso se la sua condanna condizionale sarà permutata in effettiva.

Navalny aveva reso nota nei giorni scorsi l'intenzione di rientrare nella Russia il 17 gennaio, e il Servizio Penitenziario Federale russo (FSIN) gli aveva notificato che sarebbe stato fermato, in quanto il tribunale è chiamato a decidere su un'eventuale modifica del provvedimento di condanna condizionale a cui è sottoposto, alla luce delle ripetute "violazioni dolose" del regime di libertà vigilata.

Navalny è destinatario di due provvedimenti di condanna condizionali. Il primo, riguardante il caso "Kirovles", gli vede contestata l'appropriazione indebita di oltre 16 milioni di rubli (circa 150mila euro); il secondo, nel caso Yves Roche, l'appropriazione indebita di oltre 30 milioni di rubli (circa 300mila euro).

Inoltre a dicembre il Comitato Investigativo della Federazione Russa ha annunciato l'avvio di un nuovo procedimento penale contro Navalny per una frode su larga scala. Secondo gli inquirenti, su 588 milioni di rubli raccolti (oltre 6 milioni di euro) sotto forma di donazioni per i suoi progetti, Navalny avrebbe speso più di 356 milioni di rubli (circa 4 milioni di euro) per scopi personali.

Navalny, le cure in Germania ed il rientro in Russia

Alexey Navalny ha fatto ritorno ieri in Russia dopo un soggiorno di cinque mesi in Germania, dov'era stato trasferito per essere sottoposto a delle cure dopo che il 20 agosto scorso si era sentito male in volo da Tomsk verso Mosca.

In seguito ad un atterraggio d'emergenza ad Omsk Navalny era stato ricoverato nell'ospedale della città siberiana. Dopo che i medici russi sono riusciti a salvargli la vita, il 22 agosto è stato trasportato in Germania a bordo di un aereo medico su decisione della famiglia per proseguire la riabilitazione presso la clinica Charitè.