Covid-19, previsione nera negli Usa: 500 mila morti entro metà febbraio

Il bilancio dell'epidemia di Covid-19 negli Stati Uniti cresce a 23.933.368 positivi e 397.574 decessi, con i nuovi 174.513 casi di infezione e 1.723 vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati della John Hopkins University.

In piena campagna di vaccinazione, il Paese è stato travolto da una violentissima ondata di contagi che ha colpito in particolare lo Stato della California, dove nella sola contea di Los Angeles sono stati raggiunti un milione di casi di infezione da nuovo coronavirus.

Dopo le vacanze natalizie la situazione non accenna a placarsi. Gli scienziati dei Centri di Controllo Malattie e Prevenzione (CDC) prevedono 100 mila morti nelle prossime settimane. Secondo questa previsione nera il bilancio dei decessi negli Usa potrebbe raggiungere 500.000 vittime di Covid-19 entro metà febbraio.

"Entro la metà di febbraio, ci aspettiamo mezzo milione di morti in questo paese", ha detto domenica il nuovo direttore del CDC, la dottoressa Rochelle Walensky, secondo quanto riporta il live della CNN.

Il direttore ha anche ricordato le migliaia di persone guarite che "vivono con una sindrome ancora insolita dopo la guarigione", il cosiddetto "long covid".

Intanto va avanti la campagna di vaccinazione di massa e sono state distribuite almeno 31.161.075 dosi di vaccino con quasi 12,3 milioni di dosi somministrate.

La pandemia di Covid-19 nel mondo

Il bilancio globale della pandemia di Covid-19 è di 95 milioni di persone contagiate e oltre 2 milioni di decessi dovuti alla malattia. Secondo i dati della Johns Hopkins University il totale dei casi accertati è di 95.037.610 e quello delle morti è di 2.030.668. Solo nell'ultima settimana sono stati segnalati oltre 5 milioni di nuovi casi positivi.

Gli USA Paese più colpito per il numero assoluto di contagi e decessi, seguito da India, Brasile e Russia. L'Italia è ottava per numero di contagi e sesta per decessi, mentre è quarta per mortalità dopo San Marino, Belgio e Slovenia.