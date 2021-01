Sei dei più grandi aerei da cargo al mondo filmati durante esercitazione di volo simultaneo - Video

L'iniziativa, che ha visto i velivoli volare ad una quota superiore ai 4.000 metri di altitudine, ha avuto come scopo quello di migliorare l'intesa e la competenza degli equipaggi più giovani.

Il Ministero della Difesa russo ha filmato il primo volo simultaneo di sei aerei da trasporto militare di fabbricazione russa modello An-124-100 Ruslan, pubblicando la sequenza sul canale YouTube del dicastero.

Il volo è stato effettuato ad oltre 4.000 metri d'altitudine con i cinque mezzi che hanno percorso un tragitto complessivo di oltre 600 chilometri ad una velocità media di 500 km/h.

Il Ministero, nella propria nota, ha rilevato come l'esercitazione abbia avuto lo scopo di migliorare la competenza degli equipaggi più giovani su questo tipo di velivoli.

L'An-124-100 Ruslan

L'Antonov An-124 Ruslan è un quadrimotore turboventola da trasporto strategico ad ala alta progettato dall'OKB 153 diretto da Oleg Antonov e sviluppato in Unione Sovietica negli anni ottanta.

Impiegato dall'aviazione sovietica a partire dal 1987, è ancora oggi in servizio principalmente in ambito militare con l'aeronautica militare russa oltre che in ambito civile.

Si tratta del più grande aereo da carico prodotto in serie, essendo il Ruslan più grande dell'equivalente Lockheed C-5 Galaxy dell'USAF al quale sottrasse il record di carico per altezza.