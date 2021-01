USA, sparatoria a Phoenix: ci sono vittime

Secondo i rapporti preliminari della polizia l'incidente si è verificato intorno alle 5:00 ora locale (le 13:00 in Italia), con una o più persone che hanno aperto il fuoco ferendo diverse persone.

La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una sparatoria nei pressi della 24a strada e del viale dell'Università a Phoenix, nello stato americano dell'Arizona.

In seguito all'intervento dei soccorritori tutte le vittime, il cui numero esatto non è stato ancora reso noto, sono state trasportate presso una struttura ospedaliera locale per essere sottoposte alle cure mediche.

Nelle scorse ore un'altra sanguinosa sparatoria aveva avuto luogo in pieno centro a San Francisco, in California, dove in seguito ad un confronto a fuoco all'incrocio tra Emily e Taylor Street erano rimaste ferite almeno 5 persone.