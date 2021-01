Sci alpino, Marta Bassino vince lo slalom gigante di Kranijska Gora

Marta Bassino bissa il successo di ieri e si aggiudica anche il secondo slalom gigante disputato sulla pista Podkoren di Kranjska Gora, in Slovenia.

La ventiquattrenne sciatrice di Borgo San Dalmazzo ha vinto lo slalom gigante di Kranjska Gora davanti alla svizzera Michelle Gisin ed alla slovena Meta Hrovat.

Per Marta Bassino è la 5° vittoria in carriera, la quarta in stagione, che la consolida al primo posto della Coppa del Mondo di Slalom Gigante.

I risultati delle altre italiane

Esce nella seconda manche Federica Brignone, chiude settima Sofia Goggia. In graduatoria anche Roberta Midali al 23° posto, Elena Curtoni al 24° e Roberta Melesi al 25° posto.

Attesa per i Mondiali di Cortina

I risultati ottenuti dalle ragazze della nazionale italiana di sci accendono i riflettori sui campionati del mondo che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo, dal 7 al 21 febbraio.

Nel maggiore evento internazionale ospitato dall'Italia in tempo di pandermia, gli atleti di 70 nazioni prenderanno parte a 13 gare, maschili e femminili, di discesa libera, super gigante, gigante, slalom, combinata alpina e parallelo individuale.

La rassegna iridata si svolgerà senza pubblico per via delle normative vigenti contro la diffusione del covid.