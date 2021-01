Covid-19, Russia: 3.520.531 contagi (+23.586), 65.566 decessi (+481), 2.960.431 guarigioni (+23.340)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 23.440 nuovi contagi da coronavirus.

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 23.586. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 3.495.816, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 23.586 nuovi casi di contagio da coronavirus, 2.849 di questi, pari al 12,1%, risultano privi di manifestazioni cliniche al momento, per tanto asintomatici”, si legge nel bollettino. Il tasso di incremento giornaliero è allo 0,7%.

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 481 decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 65.566.

Le guarigioni certificate ieri sono state 23.340. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus è ora di 2.960.431.

Mosca rimane la città maggiormente interessata dalla pandemia, avendo ieri registrato 4.012 nuovi casi di contagio, mentre al secondo posto rimane San Pietroburgo, con 3.316 nuovi casi registrati.

Nelle ultime ventiquattro ore non vi sono state suddivisioni amministrative non interessate da nuovi contagi.