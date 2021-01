Pfizer e BioNTech promettono aumento della produzione di vaccini

Pfizer e BioNTech hanno messo a punto un piano per aumentare la produzione di vaccini contro il coronavirus, hanno affermato entrambe le società farmaceutiche in una nota.

"Pfizer e BioNTech hanno elaborato un piano che aumenterà la capacità produttiva in Europa e fornirà molte più dosi nel secondo trimestre", si afferma nel comunicato.

Si nota che il potenziamento dell'impianto produttivo porterà temporaneamente ad una riduzione dei volumi di fornitura.

"Ritorneremo al programma originale di forniture nella Ue a partire dalla settimana che inizia il 25 gennaio, con un aumento delle spedizioni a partire dalla settimana che inizia il 15 febbraio: questo ci consentirà di soddisfare per intero le consegne dei vaccini nel primo trimestre, mentre nel secondo trimestre saranno superiori", evidenziano le società.

In precedenza numerosi Paesi europei avevano annunciato riduzioni nei lotti di vaccini contro il coronavirus da parte della Pfizer e si erano lamentati dell'incertezza sulle tempistiche delle future forniture dei preparati anti-Covid.

Il commissario per l'emergenza Covid in Italia Domenico Arcuri aveva fatto sapere di aver scritto alla casa farmaceutica americana una lettera ed aveva promesso di tutelare gli italiani in merito al taglio temporaneo delle consegne dei vaccini.