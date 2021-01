Austria: negazionisti del Covid protestano a Vienna

Sputnik Italia è in diretta da Vienna dove i negazionisti del Covid si sono radunati per protestare contro le misure anti-contagio.

Il 16 gennaio i negazionisti del Covid sono scesi in piazza nella capitale austriaca per esprimere il loro dissenso contro le misure imposte dal Governo nel tentativo di frenare la diffusione del virus. Il raduno è stato organizzato dal movimento "Querdenken".

Dal 26 dicembre l'Austria è sotto il terzo rigoroso lockdown, che include la chiusura di tutte le attività non essenziali e limitazioni ai movimenti.