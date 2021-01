WhatsApp rinvia scadenza per l'accettazione dei nuovi termini da parte degli utenti

WhatsApp, una delle app di messaggistica più popolari al mondo, ha recentemente presentato una nuova notifica di politica sulla privacy che include la condivisione con i dati degli utenti di Facebook, inclusa la posizione del dispositivo e i dettagli di contatto per le chat condivise sulla sua app "Business".

WhatsApp ha dichiarato che sposterà la data per la quale gli utenti saranno tenuti a rivedere e accettare la nuova politica sulla privacy, si legge nella dichiarazione ufficiale, rilasciata venerdì.

Secondo l'annuncio della società fatto all'inizio di gennaio, gli utenti devono accettare i nuovi termini di condivisione dei dati fino all'8 febbraio, altrimenti i loro account verranno eliminati. Dopo l'annuncio, molte persone hanno reagito negativamente passando ad altre app di messaggistica come Telegram e Signal.

Secondo la dichiarazione di venerdì, gli account utente non verranno sospesi o cancellati l'8 febbraio. La piattaforma richiede più tempo agli utenti per esaminare attentamente la nuova politica prima che le nuove opzioni di business vengano imposte il 15 maggio.

WhatsApp ha dichiarato che "farà molto di più per chiarire la disinformazione sul funzionamento della privacy e della sicurezza" sul messenger.

WhatsApp ha sottolineato che i dati condivisi tra gli utenti nelle conversazioni personali rimarranno protetti con la crittografia end-to-end e "né WhatsApp né Facebook possono vedere questi messaggi privati".

"Questo è il motivo per cui non conserviamo i registri delle persone che inviano messaggi o chiamano. Inoltre, non possiamo vedere la tua posizione condivisa e non condividiamo i tuoi contatti con Facebook ", si legge nella dichiarazione.

Gli aggiornamenti includono "le opzioni che le persone avranno per inviare messaggi a un'azienda su WhatsApp" insieme a un'ulteriore trasparenza sulla raccolta e l'utilizzo dei dati degli utenti da parte dell'azienda.

Notando che le nuove regole del termine non ampliano la sua capacità di condividere dati con Facebook, WhatsApp ha affermato che vorrebbe che più persone acquistassero con un'azienda utilizzando il messenger.

Nuove regole e concorrenti di WhatsApp

Dal 2016, i termini sulla privacy di WhatsApp le hanno permesso di condividere alcuni dei suoi dati utente con la sua società madre Facebook, il che ha causato sfiducia tra gli utenti, nonostante fosse volontario. WhatsApp è stata anche al centro degli scandali di violazione dei dati negli ultimi anni, il che non ha aiutato la situazione.

Annunciando le sue nuove regole all'inizio di gennaio, WhatsApp ha privato gli utenti della scelta di condividere i dati degli utenti, inclusi contatti, numero di telefono, informazioni sui dispositivi mobili, ecc con la società madre Facebook.

Le regole aggiornate daranno a WhatsApp e Facebook il diritto di scambiare dati di pagamento e transazione per aumentare la pubblicità e il commercio elettronico e fornire servizi di hosting per le aziende che utilizzano Facebook mentre ricevono informazioni su "ciò che stai dicendo" da utilizzare nel marketing mirato, tra cui annunci su Facebook.

Le modifiche pianificate hanno aumentato la sfiducia di massa tra gli utenti, inducendo molti a scaricare app di messaggistica alternative. Secondo Sensor Tower, che raccoglie i dati delle app, il numero di download di WhatsApp ha mostrato una diminuzione del 14% nella settimana successiva all'annuncio. L'app di messaggistica Telegram ha registrato 11,9 milioni di nuovi download per lo stesso periodo, rispetto ai 6,5 milioni della settimana prima.

Secondo un recente rapporto di Telegram, "25 milioni di nuovi utenti si sono uniti a Telegram solo nelle ultime 72 ore". Tra coloro che sono “scappati” da WhatsApp c'erano alcuni leader stranieri, tra cui il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il leader brasiliano Jair Bolsonaro.

Il servizio di messaggistica di Signal è stato scaricato 8,8 milioni di volte, un numero significativamente superiore ai precedenti 246.000 download per Sensor Tower. Venerdì, Signal è andato offline dopo che i suoi server non sono stati in grado di gestire l'afflusso di nuovi download.

L'app ha twittato di aver aggiunto nuovi server ogni giorno, a un "ritmo record".