Il segretario alla Sanità degli Stati Uniti Azar si dimette dopo i disordini del Campidoglio

Il segretario alla Sanità degli Stati Uniti, Alex Azar, ha annunciato venerdì che si dimetterà dalla sua posizione designata, citando le rivolte del Campidoglio. Rimarrà comunque in carica fino al 20 gennaio, l'ultimo giorno di Trump alla Casa Bianca.

"Sfortunatamente, le azioni e la retorica seguite alle elezioni, soprattutto durante la scorsa settimana, minacciano di offuscare queste e altre eredità storiche di questa amministrazione", ha detto Azar nella sua lettera, riferendosi alla risposta dell'amministrazione Trump alla pandemia di coronavirus. "Gli attacchi al Campidoglio sono stati un attacco alla nostra democrazia e alla tradizione di transizione pacifica del potere che gli Stati Uniti d'America hanno portato per primi nel mondo".

Ha esortato Trump a "condannare in modo inequivocabile qualsiasi forma di violenza" e a chiedere che nessuno tenti di interrompere l'imminente insediamento di Joe Biden.

All'inizio della giornata, Azar ha dichiarato a NBC News in un'intervista che gli Stati Uniti non hanno una scorta di riserva di vaccini contro il coronavirus, ma era fiducioso che la "produzione in corso" sarà sufficiente per fornire alle persone la loro seconda dose.

Con le sue dimissioni, il segretario alla Salute nominato da Trump diventa il quarto membro dell'amministrazione del presidente uscente a rassegnare le dimissioni all'indomani della violenta insurrezione del Campidoglio del 6 gennaio.

In precedenza, anche il segretario ai trasporti Elaine Chao, il segretario all'istruzione Betsy Devos e il segretario ad interim per la sicurezza interna Chad Wolf si sono dimessi, citando un ragionamento simile.

L'assalto a campidoglio

Il 6 gennaio il Campidoglio ha visto folle di sostenitori di Trump assaltare e saccheggiare l'edificio, con la rivolta che ha provocato cinque morti, tra cui quella di un ufficiale della polizia che è stato colpito con un estintore. Il presidente, che lascerà la Casa Bianca entro cinque giorni, mercoledì è stato messo sotto accusa per la seconda volta per "incitamento all'insurrezione".

Trump ha negato le sue presunte colpe, insistendo sul fatto che non ha mai voluto la violenza nelle strade degli Stati Uniti. Dopo l'attacco ha esortato più volte i sostenitori ad astenersi dalla violenza nei giorni precedenti l'insediamento di Biden.