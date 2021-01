Palestinesi tengono le prime elezioni dalla vittoria di Hamas 15 anni fa, dice Abbas

Abbas ha affermato in una dichiarazione che era "necessario accelerare lo svolgimento di un dialogo nazionale globale in cui tutte le fazioni palestinesi partecipano senza eccezioni", secondo il Times of Israel.

Mukhaymar Abu Saada, professore di scienze politiche all'Università Al-Azhar di Gaza, ha dichiarato al Times: "Il decreto mostra che siamo entrati in un nuovo livello di serietà quando si tratta della disponibilità a indire le elezioni".

Resta molto da risolvere sui processi elettorali, un argomento che ha bloccato più di un tentativo di tenere elezioni in passato, ma, secondo il piano di Abbas, il primo turno di votazioni si svolgerà il 22 maggio, a che i palestinesi a Gerusalemme est, in Cisgiordania e Gaza voterebbero per i membri di un Consiglio Legislativo Palestinese. Un secondo turno si svolgerà il 7 luglio, per il presidente dell'Autorità palestinese, e un terzo turno per il Consiglio nazionale palestinese il 31 agosto.

Tra le questioni da risolvere ci sono il modo in cui sarebbe garantita la sicurezza nei seggi elettorali, un accordo per non effettuare arresti politici e l'istituzione di un consiglio elettorale indipendente accessibile a tutte le parti.

Un sondaggio del Centro palestinese per la politica e la ricerca condotta alcune settimane fa ha rilevato che se le elezioni si tenessero domani, il 38% degli elettori voterebbe per Fatah mentre il 34% voterebbe per Hamas. Abbas probabilmente perderebbe contro il leader di Hamas Ismail Haniyeh, che, secondo il sondaggio, vincerebbe il 50% dei voti contro il 43% dell'incumbent.

È improbabile, tuttavia, che Hamas possa stabilire il controllo primario in Cisgiordania, che è separata da Gaza dal territorio israeliano. Nel maggio 2020, Abbas ha respinto gli accordi di sicurezza esistenti con Israele stipulati nell'ambito del processo di pace di Oslo in risposta a un'iniziativa israeliana di annettere parti aggiuntive della Cisgiordania, ma ha ripreso la cooperazione nel novembre 2020. Secondo il New York Times, è stato motivato di "sollievo" dopo l'elezione del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sostenuto i piani di espansione di Israele in passato.

La vittoria di Hamas nel 2006 è arrivata dopo anni di lotte militanti che sono riuscite a costringere tutti gli 8.000 coloni israeliani a evacuare la Striscia di Gaza. Il successivo governo di unità istituzionale stabilito con Fatah nella Striscia di Gaza è crollato subito dopo le elezioni e Fatah è stato lasciato al controllo della Cisgiordania e dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Abbas domina tutti e tre.

Dalle elezioni del 2006, Tel Aviv bombarda e bombarda regolarmente la Striscia di Gaza, mentre vari gruppi militanti lanciano razzi e palloni incendiari sul territorio israeliano, la maggior parte dei quali vengono abbattuti dai missili di difesa aerea di quest'ultimo. Nel 2007, Israele ha iniziato un blocco totale di Gaza, compresi il commercio, i viaggi, l'elettricità e la consegna di altri rifornimenti, che ha avuto un effetto catastrofico sulla qualità della vita nel territorio e ha portato ad accuse di pratiche di apartheid e al suo soprannome di "La prigione a cielo aperto più grande del mondo".