Assalto al Campidoglio finanziato con mezzo milione di dollari in Bitcoin da un donatore francese

I gruppi e le personalità statunitensi coinvolti nella recente assalto al Campidoglio avrebbero ricevuto più di 500.000 dollari in Bitcoin da un donatore francese l'8 dicembre, poi deceduto, un mese prima che si verificasse la rivolta nella capitale degli Stati Uniti, sostiene la società di analisi blockchain Chainalysis.

"L'8 dicembre 2020, un donatore ha inviato 28,15 BTC, per un valore di circa 522.000 dollari al momento del trasferimento, a 22 indirizzi separati in una singola transazione. Molti di questi indirizzi appartengono ad attivisti di estrema destra e personalità di Internet", ha affermato la società di dati in un articolo sul suo blog giovedì sera.

Chainalysis ha indicato Nick Fuentes, una personalità di spicco di destra che presente fuori dal Campidoglio durante la rivolta, come il più grande destinatario dei fondi.

Secondo la società di analisi, il donatore era un programmatore di computer residente in Francia, che da allora è morto.

"Abbiamo anche raccolto prove che suggeriscono fortemente che il donatore fosse un programmatore di computer ora deceduto con sede in Francia", ha detto Chainalysis.

Cinque persone sono morte durante l'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti il 6 gennaio. I disordini sono scoppiati dopo che il presidente Donald Trump aveva tenuto un discorso nella capitale.

Le tensioni rimangono alte a Washington, poiché il portale di notizie Politico ha riferito giovedì che una prova per la cerimonia di inaugurazione del nuovo Presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden è stata rinviata di un giorno a causa di problemi di sicurezza.

Si stima che circa 20.000 soldati della Guardia Nazionale saranno schierati per garantire la sicurezza a Washington durante l'inaugurazione di Biden, che dovrà avvenire il 20 gennaio.