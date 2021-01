Russia collabora con il Venezuela per la spedizione del vaccino contro il coronavirus Sputnik V

Mosca e Caracas stanno valutando metodi per garantire la consegna del vaccino contro il coronavirus russo Sputnik V al Venezuela, che dovrebbe iniziare entro la fine di gennaio, ha detto a Sputnik venerdì l'ambasciatore russo in Venezuela, Sergey Melik-Bagdasarov.

"La parte russa e quella venezuelana hanno firmato un contratto alla fine dello scorso anno per la fornitura di vaccini Sputnik V al Venezuela. Il primo lotto dovrebbe essere consegnato questo mese. Attualmente, le questioni relative alla logistica sono in fase di elaborazione", il diplomatico disse.

Nell'ottobre 2020, il Venezuela ha ricevuto lo Sputnik V come parte degli studi clinici di fase III. A dicembre, il Paese latinoamericano ha firmato un accordo con la Russia per la consegna del vaccino per avviare la vaccinazione di massa. Il Venezuela si aspetta di ricevere il primo lotto di 10 milioni di dosi del vaccino Sputnik V russo contro COVID-19 nelle prossime settimane.

Il primo vaccino contro il coronavirus

Sputnik V è il primo vaccino contro il coronavirus registrato ufficialmente. Oltre alla Russia, lo Sputnik V è stato registrato da Algeria, Argentina, Bielorussia, Bolivia e Serbia, mentre continuano le sperimentazioni cliniche in Egitto, India, Emirati Arabi Uniti e Venezuela.

Il vaccino viene inoculato in due dosi per paziente ad almeno 21 giorni di distanza. I risultati clinici provvisori degli ultimi studi a metà dicembre hanno stabilito la sua efficacia al 91,4% e al 100% contro i casi gravi.