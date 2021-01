Assalto Campidoglio, avvocato dello "Sciamano QAnon" chiede grazia presidenziale

Un avvocato di uno dei sovversivi del Campidoglio, noto come lo "sciamano QAnon", ha chiesto la grazia presidenziale per il suo cliente, sostenendo che il manifestante, il cui vero nome è Jacob Chansley, avrebbe risposto alla chiamata di Donald Trump, secondo quanto riportato da ABC News.

"Il mio cliente non è entrato in Campidoglio, il mio cliente aveva le porte del Campidoglio aperte per lui dalla polizia del Campidoglio. Il signor Trump lo ha invitato a entrare in Campidoglio durante il suo discorso prima della rivolta", ha detto l'avvocato Albert Watkins.

Allo stesso tempo, il suo avvocato afferma che il suo cliente non è una persona violenta e dovrebbe essere graziato, poiché sentiva che "stava rispondendo alle esortazioni" del signor Trump entrando nell'edificio.

Jacob Chansley, noto anche come Jake Angeli, è stato nell'esercito, non ha precedenti penali ed è un "vero sciamano", ha detto l'avvocato, osservando che il suo cliente pratica yoga e medita tutto il giorno.

Secondo l'avvocato, Donald Trump dovrebbe essere ritenuto responsabile per aver incoraggiato i rivoltosi e dare loro la grazia presidenziale.

Si dice che Chansley sia un seguace della teoria del complotto QAnon che sostiene che una cabala di pedofili cannibali adoratori di Satana gestisce una rete globale di traffico sessuale di bambini e complotta contro Donald Trump, che starebbe combattendo tale cabala. Durante le rivolte, Chansley è stato fotografato con indosso un cappello di pelliccia con corna, pittura per il viso e con in mano una lancia.

Il 6 gennaio, i manifestanti pro-Trump hanno preso d'assalto Campidoglio nel tentativo di impedire al Congresso di certificare la vittoria delle elezioni presidenziali dopo che Trump li aveva esortati a non permettere che le elezioni venissero rubate. Cinque sono morti e più di 170 casi sono stati aperti dalla polizia in relazione alle rivolte.