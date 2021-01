Biden svela un piano economico di emergenza da $ 1.900 miliardi per affrontare COVID

Mentre pronunciava le osservazioni a Wilmington, Delaware, giovedì il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato una nuova proposta di aiuti economici da $ 1.900 miliardi, progettata per "tenere sotto controllo il virus".

"In questa pandemia in America, non possiamo lasciare che le persone soffrano la fame. Non possiamo lasciare che le persone vengano sfrattate. Non possiamo vedere infermieri, educatori e altri perdere il lavoro, abbiamo così tanto bisogno di loro", ha detto Biden, sottolineando che la nazione è nel mezzo di "una crisi di profonda sofferenza umana" e aggiungendo che "Dobbiamo agire ora e agire con decisione".

Poiché i dettagli del piano sono stati condivisi prima del discorso di Biden, sono seguite le reazioni dei colleghi democratici di Biden, tra cui la presidente della Camera Nancy Pelosi e il leader democratico del Senato Chuck Schumer che hanno rilasciato una dichiarazione che elogia l'approccio del presidente eletto.

"Con il pacchetto di salvataggio COVID annunciato oggi dal Presidente eletto, Biden si sta muovendo rapidamente per fornire tale aiuto e per soddisfare le esigenze del popolo americano. I Democratici della Camera e del Senato esprimono gratitudine e non vedono l'ora di lavorare con il Presidente sul piano di salvataggio ", hanno affermato i Democratici al Congresso.

Il pacchetto, intitolato "American Rescue Plan" (ARP), fa luce sull'approccio del presidente eletto su diverse questioni, tra cui un programma di vaccinazione a livello nazionale, aiuti per le famiglie che lavorano e sostegno alle comunità alle prese con COVID-19.

Con la seconda parte del piano, dedicata alle infrastrutture, allo sviluppo e all'energia pulita, da introdurre a febbraio, Biden ha chiesto al Congresso di approvare immediatamente l'ARP.

Vaccinazioni e riapertura scolastica

Con l'ARP, il presidente eletto ha proposto di versare denaro in un programma di vaccinazione a livello nazionale ed espandere i test sul coronavirus negli Stati Uniti. Tra le altre proposte, nel piano sono state evidenziate le seguenti:

$20 miliardi per il programma di vaccinazione universale e $ 50 miliardi per una "massiccia espansione" nei test sul coronavirus.

I centri di vaccinazione comunitari da creare negli Stati Uniti e i pazienti medicaid avranno i loro costi coperti dal governo federale.

Tutte le persone in America avranno l'opportunità di ricevere il vaccino gratuitamente, indipendentemente dal loro stato di immigrazione.

Il piano prevede investimenti di 130 miliardi di dollari nella riapertura delle scuole, con Biden che delinea il suo obiettivo di "riaprire in sicurezza la maggior parte delle scuole K-8 nei primi 100 giorni". I college e le università pubbliche riceveranno 35 miliardi di dollari per coprire le spese legate alla pandemia e finanziare sovvenzioni di emergenza per gli studenti.

Aiuto per individui, lavoratori, affari

Come parte del suo piano per il "salvataggio" e il "recupero" dalla pandemia di coronavirus, Biden, impegnandosi a "fornire un sollievo immediato alle famiglie lavoratrici che sopportano il peso di questa crisi" e a "proteggere i lavoratori dal COVID-19", ha stilato un elenco di misure che prendono in considerazione individui, famiglie e imprese.

In particolare, l'ARP prevede quanto segue:

$ 1.400 in pagamenti diretti a privati, per un totale di $ 2.000 se aggiunti ai precedenti $ 600 assegni.

Il salario minimo federale verrà aumentato a $ 15 secondo il piano di Biden e l'indennità di disoccupazione verrà aumentata a $ 400 ed estesa fino alla fine di settembre. Ai lavoratori idonei verrà fornito un congedo massimo retribuito di $ 1.400 a settimana, che sostituirà il salario completo ai lavoratori che guadagnano fino a $ 73.000 all'anno.

$ 25 miliardi in assistenza per l'affitto per "aiutare affittuari e piccoli proprietari a sbarcare il lunario", oltre ai $ 25 miliardi già stanziati a tale scopo dal Congresso.

5 miliardi di dollari in assistenza di emergenza a "persone che soffrono o sono a rischio di senzatetto".

Più di 1 milione di piccole imprese che sono state duramente colpite dalla pandemia di coronavirus che riceveranno 15 miliardi di dollari in sovvenzioni, ha promesso Biden nel suo piano.

Il Child Tax Credit sarà reso completamente rimborsabile per l'anno in base al piano, aumentando il credito a $ 3.000 per bambino (che è $ 3.600 per un bambino di età inferiore a 6 anni).

"Il presidente eletto si impegna anche a fare in modo che gli americani che vedranno i loro guadagni calare nel 2021 a causa della pandemia non vedano il credito d'imposta sul reddito guadagnato di conseguenza", aggiunge il piano.