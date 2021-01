In Francia identificati 6 casi di "reazioni avverse" dopo somministrazione vaccino Pfizer-BioNTech

Sei casi di reazioni avverse gravi sono stati identificati in Francia dopo la somministrazione del vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'americana Pfizer e dalla tedesca BioNTech, riferisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali.

Secondo quanto riferito, in quattro casi si sono verificate reazioni allergiche, in due soggetti si è avuta la tachicardia. Secondo quanto riferito, l'agenzia è stata anche informata della morte di una persona dopo che aveva ricevuto il vaccino in una casa di riposo.

Secondo l'agenzia, la morte di una persona è avvenuta due ore dopo la vaccinazione, tuttavia nell'autopsia non sono stati trovati segni che mostrerebbero la reazione allergica al vaccino. Per questo motivo non è stata stabilita la casualità diretta tra il decesso e la vaccinazione.

Oltre a questi casi, circa 30 persone hanno avuto lievi reazioni avverse.

L'agenzia afferma che pubblicherà il primo rapporto completo di tutti i casi la prossima settimana, dopodiché questo tipo di relazione verrà pubblicata settimanalmente.

Nel corso della giornata di oggi si è saputo che in Norvegia 23 persone sono decedute dopo essere state vaccinate col preparato Pfizer. Le autorità competenti del Paese scandinavo hanno sottolineato che tutte le vittime erano persone molto anziane e sofferenti di gravi patologie croniche.