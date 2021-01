Erdogan si è vaccinato contro il coronavirus - Foto

In precedenza, il canale NTV aveva riferito che Erdogan era stato vaccinato presso l'ospedale della città di Ankara. Il giorno prima il ministro della Salute turco Fahrettin Koca era stato vaccinato contro il Covid con il preparato CoronaVac della compagnia cinese SinoVac in diretta tv, con l'obiettivo di promuovere la campagna di vaccinazione nel Paese. Più di 250.000 operatori sanitari in Turchia sono stati vaccinati contro il coronavirus con il farmaco cinese il primo giorno di vaccinazione, ha riferito oggi il ministero della Salute.

Martedì l'amministrazione del presidente turco, dopo aver abbandonato il messenger WhatsApp, aveva annunciato che Erdogan ha aperto i propri canali su Telegram e BIP.

"Sono stato vaccinato", ha scritto Erdogan sul suo canale Telegram, aggiungendo uno smiley al messaggio.

Ha anche condiviso una foto del momento della vaccinazione.

"Nell'ambito del programma di vaccinazione di successo nel nostro Paese, 254mila medici si sono vaccinati. Anche io l'ho fatto unendomi a loro. Spero che in breve tempo tutti i nostri cittadini vengano vaccinati", ha aggiunto il presidente turco.

In precedenza il ministro Koca ha annunciato l'inizio delle forniture del vaccino da parte della società cinese SinoVac: la Turchia prevede di ricevere 50 milioni di dosi entro la fine di febbraio. Le autorità turche intendono inoltre acquistare 4,5 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus prodotto dalla società americana Pfizer e dal suo partner tedesco BioNTech entro la fine di marzo.

La vaccinazione in Turchia si svolgerà in quattro fasi. Innanzitutto il vaccino verrà somministrato ai medici e alle categorie a rischio e la prima fase interesserà circa 9 milioni di persone.