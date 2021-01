Armie Hammer si difende dalle accuse di cannibalismo

L'attore americano Armie Hammer è stato accusato di cannibalismo, lui si difende dalle accuse bollandole come false e viziose.

Dopo averle ignorate per un po’ di tempo, l’attore statunitense Armie Hammer si difende dalle accuse e bolla come viziose e false le affermazioni apparse su Instagram e a lui attribuite, su una presunta tendenza al cannibalismo.

L’attore, che avrebbe dovuto iniziare le riprese del film ‘Shotgun Wedding’ con Jennifer Lopez in queste settimane, ha chiesto alla Lionsgate che produce il film di di toglierli il ruolo dopo la bufera mediatica che è piombata addosso a lui e ai suoi due figli minori.

Non se la sente di lasciare i suoi due figli per quattro mesi per raggiungere la Repubblica Dominicana dove sarà ambientato il film, l’attore protagonista di ‘Chiamami con tuo nome’, del regista italiano Luca Guadagnino, col quale Hammer dovrebbe tornare a lavorare nel film sequel con Timothée Chalamet.

Armie Hammer ha ringraziato la Lionsgate che lo ha supportato in questa decisione, anzi, la stessa società è intervenuta con un breve comunicato per affermare che loro supportano la decisione di Armie di allontanarsi dal film: “Lo supportiamo nella sua decisione”, si legge su Variety.