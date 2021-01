Elon Musk pubblica meme sugli anime e valore delle azioni della società aumentano

Sembra che oggigiorno la prima regola del business sia twittare con saggezza. Elon Musk lo ha apparentemente imparato. L'uomo, che ha perso 14 miliardi di dollari di valore su Tesla e 3 miliardi di dollari della propria partecipazione nella società la scorsa primavera con un tweet, è ora riuscito ad aumentare in modo significativo il valore di un'azienda giapponese pubblicando un meme. Sì, lo hai letto correttamente. Mentre alcune persone si grattano la testa su come rendere prospera la loro azienda, Elon Musk ha semplicemente twittato un meme sugli anime.

Le azioni della società produttrice di giocattoli e giochi Bandai Namco Holdings Inc sono aumentate del +4,4% dopo che l'imprenditore tecnologico ha pubblicato un meme con un personaggio del franchise di Idolmaster.

Hey you …

Yeah you Queen …

You’re gonna make it! 💕💕 pic.twitter.com/LrqdIrbIyd — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021

Lo scorso dicembre, Musk ha aumentato il prezzo della criptovaluta Dogecoin, ancora una volta, semplicemente pubblicando una serie di tweet. L'imprenditore, che è un grande fan delle criptovalute, ha pubblicato una barzelletta sessuale sul bitcoin. "Bitcoin è la mia parola sicura", ha scritto, prima di twittare "sto scherzando, chi ha bisogno di una parola sicura comunque?!"

Dopo di che ha pubblicato un meme volgare e la parola "doge", spingendo il prezzo del dogecoin a salire del 20%.

Tuttavia, i tweet di Elon Musk non sempre si traducono in qualcosa di buono. È stato citato in giudizio per diffamazione dopo che nel 2018 ha insultato lo speleologo britannico Vernon Unsworth, che ha criticato un mini-sottomarino che la squadra di Musk aveva sviluppato per salvare un gruppo di scolari tailandesi e un insegnante che era finito intrappolato in una grotta allagata. Nel post, l'imprenditore ha definito il subacqueo un pedofilo e anche se in seguito ha cancellato il tweet e si è scusato, questo non ha impedito una lunga battaglia giudiziaria.

Anche la fidanzata di Musk, la cantante Grimes, ammette che a volte ha bisogno di spegnere il suo telefono.