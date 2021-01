Vaccino russo, consultazioni dell'UE sull'autorizzazione di Sputnik V fissate per il 19 gennaio

L'Unione Europea è pronta a condurre una revisione scientifica del vaccino Sputnik V della Russia il 19 gennaio, che potrebbe essere il primo passo verso l'ottenimento dell'approvazione per il suo uso in caso di emergenza, ha dichiarato a Sputnik mercoledì Kirill Dmitriev, CEO del Fondo russo per gli investimenti diretti.

"La prima fase per ottenere l'autorizzazione per l'uso di emergenza del vaccino Sputnik V della Russia contro il COVID-19 nell'Unione europea è prevista per il 19 gennaio. Si tratta di una cosiddetta revisione scientifica. La domanda di autorizzazione all'uso di emergenza di Sputnik V è stata presentata da l'RDIF il 22 dicembre", ha detto Kirill Dmitriev, CEO del Fondo russo per gli investimenti diretti.

Stefan de Keersmaecker, portavoce della Commissione europea, ha dichiarato martedì che sono in corso negoziati tra gli sviluppatori di Sputnik V e i funzionari dell'Unione europea per l'approvazione dell'uso di emergenza del vaccino.

L'Agenzia europea per i medicinali ha dichiarato il 5 gennaio che i negoziati erano nelle fasi preliminari e che gli sviluppatori dello Sputnik V non avevano richiesto consulenza scientifica da parte dell'EMA.

Secondo i dati pubblicati a dicembre, lo Sputnik V, sviluppato dall'istituto di ricerca russo Gamaleya in collaborazione con l'RDIF, è risultato efficace al 90% negli studi clinici in corso dopo tre punti di controllo.

In un discorso a fine ottobre, il portavoce della Commissione europea Eric Mamer ha affermato che qualsiasi vaccino contro la malattia da coronavirus deve rispettare gli standard di qualità e le procedure di approvazione del blocco prima che possa avere luogo l'autorizzazione.