La Palestina è il primo Paese in Medio Oriente a registrare il vaccino anti-Covid russo Sputnik V

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RFDI) ha reso noto che il vaccino russo Sputnik V è stato registrato presso il Ministero della Salute dello Stato della Palestina.

Il preparato è stato registrato con la procedura di emergenza senza ulteriori test clinici nel Paese, come in precedenza avvenuto anche in Algeria, Argentina, Bolivia e Serbia.

La consegna del vaccino in Palestina è in programma per il primo quadrimestre del 2021, con il primo lotto che dovrebbe arrivare entro un mese.

La fornitura sarà facilitata dai partner internazionali del RDIF, ovvero India, Cina, Corea del Sud e altri Paesi.

Il direttore del Fondo, Kirill Dmitriev, ha sottolineato come lo Sputnik V stia attirando le attenzioni di un numero sempre crescente di Paesi:

"L'alto livello di qualità ed efficacia del vaccino Sputnik V stanno stimolando la crescita dell'interese da parte di sempre più Paesi. Ciò si traduce in una geografia più ampia della sua registrazione, consegna e produzione. Siamo felici del fatto che oltre in Europa, Africa, Asia e America Latina lo Sputnik V sarà ora presente anche in Medio Oriente: ciò ci consentirà di unire ulteriormente le forte per raggiungere una vittoria congiunta contro il coronavirus, garantendo l'accesso ad un vaccino efficace e sicuro per sempre più Paesi e persone", ha chiarito Dmitriev.

Il vaccino Sputnik V