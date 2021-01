Google Meet si aggiorna, nuove risorse per le teleconferenze

In tempi di pandemia e distanziamento sociale le app per le videoconferenze non potevano che vedere aumentata la propria utilità e il proprio successo. Per tenere testa alla incrementata domanda Google ha deciso di introdurre alcune significative novità al suo servizio ‘Meet’.

Google Meet è un’applicazione per servizi di teleconferenza sviluppato dalla casa di Mountain View che, per ovvie ragioni, ha avuto un grande successo nel 2020. E’ stato molto utilizzato per la didattica a distanza e per le riunioni tra colleghi in questi tempi di distanziamento sociale.

Insieme a Google Chat costituisce una delle due nuove versioni di Google Hangouts, che dall'ottobre 2019 la Google sta ritirando. Di recente la proprietà californiana ha avviato un aggiornamento per Meet, che prevede interessanti novità per la creazione degli eventi.

D’ora in poi quando si cliccherà su ‘Nuova Riunione’ si avranno a disposizione ben tre differenti opzioni:

Crea una riunione per dopo – Funzione utile a preparare una riunione fornendo le informazioni necessarie e approntando il necessario per iniziare la riunione quando tutto pronto.

Avvia una riunione istantanea – Apre subito una riunione per poi successivamente poter aggiungere partecipanti e compilare le informazioni da condividere. In questo caso videocamera e microfono di chi genera la riunione inizieranno subito ad attivarsi.

Pianifica una riunione in Google Calendar – Programma una riunione ad un orario ben determinato e pianificato con l’app Google Calendar. In questo caso si potranno successivamente spedire gli inviti via mail a coloro che potrebbero essere interessati a partecipare all’evento.

Per partecipare è necessario un account Google e inserire il codice riunione.

Tra le altre funzioni va ricordato che agli eventi possono partecipare fino a 42 membri per utenti di Google Workspace Basic, fino a 150 per utenti di Google Workspace Business e fino a 250 per utenti di Google Workspace Enterprise, si può partecipare da PC, da app Android o iOS, si può proteggere l’accesso con password, esiste una funzione per condividere lo schermo per presentare documenti, file grafici o fogli elettronici e sulla base del riconoscimento vocale è possibile avere sottotitoli in tempo reale.