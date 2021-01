Corea del Nord, a Pyongyang potrebbe essersi tenuta una parata militare

Il Ministero della Difesa dellla Corea del Sud ha riferito che Pyongyang potrebbe essersi tenuta una parata militare nella serata di domenica.

Stando all'agenzia di stampa Yonhap, la quale cita come fonte il capo di Stato Maggiore di Seul, l'evento si sarebbe tenuto in piazza Kim Il Sung, sebbene non sia ancora chiaro se si possa essere semplicemente trattato delle prove generali di una parata futura.

La parata, però, potrebbe anche essersi tenuta effettivamente ieri, riferiscono le fonti coreane, per celebrare l'elezione di Kim Jong-un alla carica di Segretario generale del Partito dei lavoratori della Repubblica Popolare di Corea nel corso dell'8° Congresso.

Kim ha dunque visto aggiungersi tale titolo a quelli già detenuti di comandante supremo delle forze armate, maresciallo dell'Esercito Popolare di Corea, presidente della Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori e membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito dei lavoratori e capo della Commissione per gli Affari statali.

Le dichiarazioni di Kim sui rapporti con Washington e Seul

Proprio in occasione dell'8° Congresso del Partito dei lavoratori, il leader nordcoreano ha manifestato la volontà del Paese di modernizzare ulteriormente il proprio arsenale nucleare, al fine di possedere un deterrente contro eventuali azioni ostili da parti dei nemici del Paese, Stati Uniti d'America in primis.

A Washington Kim ha però lanciato un appello, invitando l'amministrazione americana ad intraprendere dei passi concreti per ottenere il miglioramento delle relazioni bilaterali con Pyongyang.

Per quanto concerne le relazioni con la Corea del Sud, Kim Jong-un ha auspicato che i due Paesi possano arrivare ad una normalizzazione dei rapporti che sia apripista per la pace e la riunificazione futura.

Contestualmente, il leader supremo nordcoreano ha accusato Seul di stare portando avanti una retorica aggressiva nei confronti del Nord, un fattore questo che secondo Kim è destinato solo ad intensificare la tensione tra le due Coree.