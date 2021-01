Trump, Camera Rappresentanti voterà risoluzione per imporre a Pence ricorso al 25° emendamento

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti nella giornata di oggi voterà una risoluzione che determini l'invocazione del 25° emendamento da parte del vicepresidente americano Mike Pence così da attuare la rimozione dei poteri per il presidente Donald Trump.

Stando alle dichiarazioni rilasciate, la risoluzione chiamerà Pence a "convocare lo staff di gabinetto per attivare il 25° emendamento così da dichiarare il presidente incapace di adempiere ai doveri del suo ruolo istituzionale".

A Pence viene concesso un "tempo limite" di 24 ore per rispondere all'appello della Camera, dopodiché si procederà alla presentazione della mozione di impeachment contro l'attuale inquilino della Casa Bianca.

Qualora Pence dovesse rifiutarsi, si tratterebbe della seconda volta in cui Donald Trump verrebbe sottoposto alla procedura di impeachment nel corso del suo mandato.

Che cos'è il 25° emendamento

Il 25° emendamento consente un trasferimento momentaneo o permanente dei poteri dal presidente al vicepresidente degli Stati Uniti e può essere attuato qualora la maggioranza dei membri del gabinetto presidenziale certifichino l'incapacità del capo dello stato di svolgere i suoi doveri.

Le paure di Nancy Pelosi

Nella giornata di ieri era emerso che Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei Rappresentanti americana, aveva intrattenuto una conversazione con il capo del Pentagono sulla necessità di impedire a Donald Trump di lanciare attacchi militari prima della fine del suo mandato.

Nelle dichiarazioni emerse attraverso i media, la Pelosi si sarebbe addirittura detta preoccupata circa un possibile ricorso da parte del presidente agli armamenti nucleari.

Il comizio di Trump e l'assalto al Campidoglio

Intervenendo ad un comizio a Washington il presidente in carica Donald Trump aveva esortato il vicepresidente Mike Pence a bloccare la certificazione del Congresso della vittoria di Joe Biden. A sua volta Pence ha rifiutato la proposta del presidente, sostenendo di non aver l'autorità per decidere quali voti elettorali dovrebbero essere conteggiati e quali no per la certificazione ufficiale del voto del Collegio Elettorale.

I sostenitori di Trump si sono poi diretti in massa verso il Campidoglio, riuscendo a rompere il cordone di polizia e ad entrare nelle sale del Congresso. Secondo le ultime informazioni, 5 persone sono rimaste uccise durante le proteste, 4 manifestanti, tra cui una veterana dell'aviazione militare americana, e un poliziotto.

A seguito dei disordini, i legislatori democratici al Congresso e persino qualche repubblicano, anche all'interno dell'amministrazione, avevano pensato alla destituzione di Trump dal mandato prima della scadenza naturale del prossimo 20 gennaio e all'apertura di un processo di impeachment.