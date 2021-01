Olimpiadi di Tokyo 2021, per un sondaggio la maggioranza dei giapponesi non le vuole

Lo studio è stato condotto dal 9 al 10 gennaio mediante le chiamate a numeri selezionati in modo casuale di telefoni fissi e cellulari. Allo studio hanno partecipato 1.041 persone.

A quanto si apprende dai risultati del sondaggio, il 35,3% degli intervistati è favorevole all'annullamento dei giochi e il 44,8% è favorevole a posticiparli a una data successiva.

A dicembre il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha dichiarato che farà di tutto per far sì che i Giochi si svolgano in sicurezza nell'estate del 2021.

A fine marzo dello scorso anno, il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 hanno annunciato il rinvio delle Olimpiadi estive al 2021 a causa della pandemia di coronavirus.

I Giochi Olimpici dovrebbero svolgersi dal 23 luglio all'8 agosto 2021.