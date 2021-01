Forte terremoto di magnitudo 6.0 colpisce l'isola di Vanuato

⚠️#Vanuatu🇻🇺: A strong #earthquake of magnitude Mww=6.0, was registered at 49 KM E of #Lakatoro, province of #Malampa. Depth: 160 KM.

