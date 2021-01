Indonesia, Boeing dichiara di "essere a conoscenza" dell'incidente dell'aereo Sriwijaya Air

La compagnia Boeing ha reso noto di essere a conoscenza dell'incidente occorso al 737-500 della indonesiana Sriwijaya Air nei pressi di Jakarta e ha precisato in una nota di essere al lavoro per ricevere ulteriori informazioni in merio all'accaduto.

"Siamo a conoscenza delle notizie lanciate dai media da Jakarta e seguiamo con attenzione gli sviluppi. Stiamo cercando di mettere insieme un maggior quantitativo di informazioni", ha chiarito un rappresentante della compagnia a Sputnik.

L'incidente dell'aereo della Sriwijaya Air

Questa mattina un Boeing 737-500 della Sriwijaya Air è precipitato nelle acque del Mare di Java, a pochi chilometri dalla capitale indonesiana di Jakarta, poco dopo il decollo.

Tale notizia è stata confermata dal ministro dei Trasporti indonesiano, il quale ha chiarito chea bordo del velivolo si trovavano nel complesso 65 persone, di cui 53 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio.

Sul luogo dell'incidente è stato rinvenuto il relitto dell'aeremobile e diversi corpi senza vita, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in essere. Non è ancora chiaro se ci siano o meno sopravvissuti.