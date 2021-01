Recuperato dopo 70 anni l'oro di una nave inglese affondata nella seconda guerra mondiale

La nave cargo britannica SS Gairsoppa venne affondata da un U-Boat tedesco nel 1941: al suo interno il vascello conteneva lingotti d'oro per un valore di circa 200.000 euro.

Una vera e propria fortuna in lingotti d'argento, il cui valore stimato si aggira intorno ai 200.000 euro, è stata recuperata dai fondali marini, dove per oltre 70 anni era rimasta celata all'interno di una nave cargo britannica della seconda guerra mondiale.

A riferirlo è il Daily Express, che precisa come le operazioni di recupero sono state portate a termine dalla americana Odyssey Marine Exploration, con base a Tampa in Florida.

Il vascello in questione, l'SS Gairsoppa, fu affondato nel 1941 e da allora non se ne era più avuta traccia. A farlo colare a picco un U-Boat tedesco, che colpì l'imbarcazione che era in quel periodo di ritorno dall'India.

Dopo anni in cui si erano completamente perse le sue tracce, la SS Gairsoppa è stata rirovata nel 2011 e da allora le operazioni di recupero sono andate avanti, finché nei giorni scorsi la Odyssey Marine Exploration non ha reso noto di aver portato a termine il recupero di oltre il 99% delle ricchezze contenute a bordo.

"Abbiamo portato a compimento un recupero da record mondiale, a delle profondità mai raggiunte in precedenza" è stato il commento entusiastico del direttore esecutivo di Odyssey, Greg Stemm.

Un'operazione complessa

Nel suo resoconto alla stampa, Stemm ha raccontato come tali operazioni non siano state per nulla semplici, che hanno richiesto tutto l'impegno da parte del gruppo di ricerca e recupero.

I lingotti erano infatti rimasti chiusi in un piccolo compartimento stagno, per una situazione che ha costretto gli specialisti ad un lavoro di grande meticolosità al fine di estrarre tutte le ricchezze senza comprometterne il valore.