Sci alpino, Sofia Goggia vince la discesa libera di Sankt Anton

La campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di coppa del mondo corsa sulla pista Karl Schranz della località austriaca di Sankt Anton.

Scesa col pettorale numero 5, l'atleta bergamasca ha fermato il cronometro con il tempo di 1'24''06, con 96 centesimi di vantaggio sull'austriaca Tamara Tippler e 1''04 sull'americana Breezy Johnson.

Per Sofia Goggia si tratta della seconda vittoria stagionale, la numero nove con il trentesimo podio in carriera in Coppa del Mondo.

Le altre italiane

Quinta Laura Pirovano staccata di 1''15, ottava Elena Curtoni, a 1''34, tredicesima Marta Bassino, staccata di 1''71, quindicesima Federica Brignone a 1'78.

A febbraio i Mondiali a Cortina

La regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, dal 7 al 21 febbraio ospiterà i Campionati Mondiali di Sci Alpino: gli atleti di 70 nazioni prenderanno parte a 13 gare, maschili e femminili, di discesa libera, super gigante, gigante, slalom, combinata alpina e parallelo individuale. La rassegna iridata si svolgerà senza pubblico per via delle normative vigenti contro la diffusione del covid.