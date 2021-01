Spagna, Madrid in ginocchio per la più forte nevicata degli ultimi 50 anni - Video

Voli sospesi e caos in autostrada. E' stato necessario l'intervento dell'esercito per riscattare gli automobilisti bloccati per strada dalla forte nevicata.

La tempesta Filomena ha colpito la Spagna nelle ultime ore, provocando temperature siberiane nel Nord del Paese e una fittissima nevicata a Madrid.

Una temperatura record di -35,6 gradi C è stata registrata a Vega de Lourdes a Leon, nel nord della Spagna, ha detto l'Agenzia meteorologica statale, mentre le strade della capitale sono state ricoperte da diversi strati di neve. La più forte nevicata negli ultimi 50 anni per Madrid, città in cui la neve è uno spettacolo inusuale.

Que ya congelaron las corridas de toros en #Madrid ? pic.twitter.com/d64NDKxs3x — @DesMeulesMarcos (@DesMeulesMarcos) January 9, 2021

​

​Neve, forti precipitazioni e vento hanno creato enormi disagi nel Paese, mandando nel caos strade e trasporti sia terrestri che aerei.

Traffico aereo sospeso

In vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche, l'aeroporto di Barajas è stato chiuso la sera dell'8 gennaio e resterà chiuso per tutta la giornata del 9 gennaio, secondo quanto fa sapere Aena.

⚠️Ante la previsión de nieve de las próximas horas y por seguridad, el Aeropuerto AS #Madrid-#Barajas paraliza sus operaciones durante todo el sábado día 9.

🔈Próxima información a las 20:00 horas.

➡️ Consulta con la aerolínea el estado del vuelo y no te dirijas al Aeropuerto. https://t.co/YzJ7va0uhT — Aena (@aena) January 9, 2021

​Sono almeno 50 i voli nazionali cancellati a causa del maltempo. La chiusura dell'aeroporto è avvenuta dopo che la squadra del Real Madrid è rimasta intrappolata su una pista per quattro ore la scorsa notte prima di ricevere il via libera al decollo.

Más sobre el Aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid Barajas!! pic.twitter.com/8DbUe4m96l — Aviaciónhr_Info (@aviacionhr_info) January 9, 2021

​Automobilisti soccorsi dall'esercito

📣 Un total de 147 militares de la UME y 66 vehículos trabajan en la M-40 y otras carreteras de Madrid #TransportesMadrid https://t.co/cpzLYegrXx pic.twitter.com/t7v0wEJCEp — Madrid Actual (@madridactual) January 9, 2021

Il trasporto terrestre non ha subito minori disagi, con la sospensione dei treni e le automobili bloccate a causa della neve. E' stato necessario mobilitare l'esercito per le automobili intrappolate in autostrada.

​Durante la notte sono stati 147 gli uomini della Unidad Militar de Emergencias (UME) impiegati nelle attività di riscatto.

La città di Toledo ha chiesto l'intervento dell'esercito per analoghe operazioni di salvataggio degli automobilisti bloccati per strada.