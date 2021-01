L'ex tata racconta ai media cosa ha distrutto il matrimonio di Kim Kardashian e Kanye West

In seguito ai rumors secondo cui Kim Kardashian e la star del rap Kanye West si trovino apparentemente sull'orlo del divorzio, l'ex tata dei Kardashian, Pam Behan, afferma - citata dal 'Sun' - che Kim ha fatto "tutto il possibile" per salvare il matrimonio.

In un'intervista esclusiva con il giornale, la Behan ha detto di "ammirare" Kim per "aver fatto tutto il possibile" per far funzionare il matrimonio con Kanye, soprattutto per il bene dei loro figli.

"Se potessi parlare con Kim adesso, le direi di volere che le sia felice e forte. E a questo punto penso che stia facendo la cosa giusta mettendo in gioco il suo matrimonio. Non ci saranno giorni facili, ne sono certa, ma lei è una vincente. Se riuscirà a superare questa montagna, ci saranno cose buone in futuro per lei. Kim starà bene, lo so", ha detto.

La Behan ha anche affermato che molte persone non sono in grado di gestire "denaro, potere, fama, successo" e che Kanye è il "primo esempio" della categoria, motivo per cui "il suo comportamento ha lacerato il matrimonio".

"Voglio dire - mio Dio - quanto vale quell'uomo? Un miliardo di dollari? Questa è pressione. Kim può farcela, vale lo stesso. Ma Kanye ha dei problemi. Nessuno gli dice mai di 'no' ma è giunto giunto il momento in cui lo faccia Kim: 'Basta con questo'", ha aggiunto.

All'inizio di questa settimana 'Page Six' ha riferito - citando una fonte anonima - che il divorzio della coppia è "imminente" e che, pur mantenendo un atteggiamento "di basso profilo" fino a quando la vicenda non sarà finita, Kanye e Kim sono già impegnati in colloqui di risoluzione.