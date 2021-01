UK, capodoglio morto rimosso dalla spiaggia con presunta tecnica dell'antico Egitto - Foto

Spostare il capodoglio dalla spiaggia non è stato facile, considerati i suoi 12 metri di lunghezza e le sue 20 tonnellate di peso.

Gli addetti hanno quindi utilizzato escavatori per rimuoverlo prima di portarlo in un impianto di smaltimento.

Joe Russell, uno degli incaricati, ha detto alla BBC di aver preso ispirazione dagli antichi Egizi e dal modo in cui trasportavano i materiali per costruire le piramidi.

Dead sperm whale removed from Withernsea beach https://t.co/mZIj1mLeOe — BBC East Yorks and Lincs (@looknorthBBC) January 7, 2021

​"Abbiamo preso in considerazione il tentativo di avvolgerlo in una rete e trascinarlo sulla sabbia. Penso che con lo stesso processo gli antichi Egizi spostavano oggetti molto pesanti molto lontano sulla sabbia. Ci siamo ispirati a loro e ha funzionato", ha dichiarato.

Altri quattro capodogli rimangono sulla spiaggia, mentre due sono stati risucchiati dal mare.

Non c'è alcuna spiegazione su come un branco di tali animali, che normalmente si nutrono in acque profonde, si sia arenato ma gli esperti del British Divers Marine Life Rescue hanno detto che molto probabilmente si è trattato di un "errore di navigazione".