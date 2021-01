Medico muore negli Stati Uniti dopo essere stato vaccinato con il vaccino Pfizer

La moglie della defunta Heidi Nekelmann ha detto che il marito di 56 anni, Gregory Michael, è stato vaccinato il 18 dicembre ed è morto 16 giorni dopo.

"A mio parere, la sua morte era al 100 per cento correlata al vaccino. Non c'è altra spiegazione", ha detto Nekelmann.

Secondo lei, Michael conduceva uno stile di vita attivo, non fumava, beveva alcolici solo occasionalmente. Inoltre, durante un controllo sanitario, non erano state riscontrate malattie.

Tre giorni dopo la vaccinazione, l'uomo ha notato macchie rosse su braccia e gambe, indicanti un'emorragia sottocutanea. All'esame, il medico ha riscontrato una grave carenza di piastrine.

I medici gli hanno diagnosticato una porpora trombocitopenica idiopatica, una malattia in cui il corpo prende le piastrine per i corpi estranei e segnala alla milza di distruggerli. I medici hanno cercato di salvare l'uomo, ma il 3 gennaio l'uomo è morto per un'emorragia cerebrale, anche prima dell'intervento chirurgico, riporta il Daily Mail.

Il servizio stampa della Pfizer ha sottolineato che stanno indagando sulla morte di Michael. Gli specialisti dell'azienda hanno anche notato che non vedono ancora una connessione diretta tra il vaccino e la morte di un uomo.

In precedenza, un paziente di una casa di cura a Lucerna, in Svizzera, è morto dopo essere stato vaccinato con il vaccino Pfizer, ma l'autorità di vigilanza per il mercato farmaceutico di Swissmedic ha spiegato che l'uomo di 91 anni soffriva di diverse gravi malattie che potrebbero portare alla morte.

Inoltre, la dottoressa portoghese Sonia Acevedo, 41 anni, è morta dopo essere stata vaccinata dalla Pfizer. La donna è morta 48 ore dopo l'iniezione. Verrà eseguita un'autopsia per scoprire le cause della morte.

Il farmaco BNT162b2 della società americana Pfizer e del suo partner tedesco BioNTech è diventato il primo vaccino contro COVID-19 approvato dall'Unione Europea.