Video: Trump concede vittoria a Biden dopo assalto dei manifestanti al Campidoglio

Trump ha combattuto per due mesi per garantire quelli che il presidente ha definito i "risultati legittimi" delle elezioni del 2020, insistendo sul fatto che la sua vittoria è stata "rubata" dai Democratici attraverso massiccii brogli elettorali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un video discorso giovedì in tarda serata ha condannato le azioni violente che si sono svolte al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​giorno prima e ha riconosciuto che una "nuova amministrazione sarebbe stata inaugurata" il 20 gennaio 2020.

Il discorso di Trump è stato il primo in assoluto da quando Twitter ha bloccato il suo account per 12 ore su ciò che la piattaforma di social media considerava una violazione delle sue regole politiche. Le osservazioni sono arrivate meno di due ore dopo che il segretario stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha tenuto un briefing con la stampa in cui ha espresso la prima condanna ufficiale della Casa Bianca per le violente rivolte.

"Come tutti gli americani, sono oltraggiato dalla violenza, dall'illegalità e dal caos", ha detto Trump nel video. "I manifestanti che si sono infiltrati nel Campidoglio hanno contaminato la sede della democrazia americana". "E a coloro che hanno infranto la legge, pagherete", ha aggiunto, prima di notare che "dobbiamo andare avanti con gli affari dell'America".

“Ora, il Congresso ha certificato i risultati. Una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. Il mio obiettivo è ora quello di garantire una transizione di potere regolare, ordinata e senza soluzione di continuità ", ha continuato.

Ricordando le numerose sfide legali presentate in diversi stati degli Stati Uniti nel tentativo di contestare i risultati delle elezioni statunitensi, Trump ha osservato che il suo "unico obiettivo era garantire l'integrità del voto". Ha sottolineato che le sue intenzioni erano "difendere la democrazia americana".

"Dobbiamo rivitalizzare i sacri legami di amore e lealtà che ci uniscono come un'unica famiglia nazionale", ha detto, prima di aggiungere ai suoi "meravigliosi sostenitori" che il loro "incredibile viaggio è solo all'inizio".

L'assalto al Campidoglio

Il 6 gennaio il Congresso degli Stati Uniti avrebbe tenuto una sessione congiunta per certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali statunitensi, confermata dagli elettori del Collegio elettorale il 14 dicembre.

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX — Ali Zaslav (@alizaslav) January 7, 2021

Il presidente Donald Trump ha affermato che si sarebbe rifiutato di riconoscere la vittoria e ha invitato il vicepresidente Mike Pence a opporsi alla certificazione. All'inizio della sessione, Pence, in qualità di presidente del Senato, ha affermato che avrebbe appoggiato la procedura a dispetto della richiesta di Trump.

Il presidente ha deplorato aspramente questa decisione, ma ha esortato i manifestanti a suo sostegno a rimanere pacifici. Tuttavia, i manifestanti alla fine hanno scalato le mura del Campidoglio e hanno fatto irruzione nella struttura, mandando temporaneamente i legislatori al riparo. Secondo quanto riferito, una persona è stata uccisa a colpi di arma da fuoco durante lo scontro e altre tre sarebbero morte per "emergenze mediche separate". A seguito dell'evento violento sono stati ora effettuati dozzine di arresti.

Almeno quattro persone sono morte a causa del caos, tra cui una veterana dell'aeronautica militare che è stata uccisa da un agente di polizia nella sala del Congresso.

Trump cede mentre le richieste d'impeachment aumentano tra i democratici

Gli eventi di mercoledì hanno rapidamente portato a tentativi per estromettere Trump, anche invocando il 25° emendamento, che vedrebbe la rimozione di Trump dal potere e l'installazione del vicepresidente Mike Pence, oppure avviando una procedura di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti.

Giovedì, il presidente della commissione giudiziaria della Camera degli Stati Uniti Jerry Nadler ha affermato che le accuse di impeachment contro il presidente Trump dovrebbero essere portate direttamente in sala.

L'idea di impeachment è stata precedentemente espressa dal leader democratico del Senato Chuck Schumer e dalla presidente della Camera Nancy Pelosi, con quest'ultima che ha detto che "amici siamo in un posto molto difficile come paese finché Donald Trump rimane alla Casa Bianca".

"Se il vicepresidente e il governo si rifiutano di agire, il Congresso dovrebbe riunirsi di nuovo per mettere sotto accusa il presidente", ha detto Schummer giovedì.

Secondo il New York Times e Business Insider, Pence si oppone a utilizzare il 25° emendamento per rimuovere il presidente Trump dall'incarico.

La rivolta a Washington ha anche spinto i colleghi repubblicani a invertire le loro precedenti intenzioni di sostenere il tentativo di Trump di ribaltare i risultati delle elezioni del 3 novembre, con la senatrice americana Kelly Loeffler che ha affermato che "non può ora in buona coscienza opporsi alla certificazione di questi elettori".

L'ex procuratore generale Barr ha criticato Trump per quello che ha definito un "tradimento del suo ufficio e dei suoi sostenitori", sostenendo di essere responsabile di "aver orchestrato una folla per fare pressione sul Congresso".

L'idea di avviare un procedimento di impeachment, tuttavia, non è stata ripresa dal presidente eletto Joe Biden, che sostiene una transizione pacifica del potere. Il capo ad interim del Pentagono Christopher Miller ha anche detto giovedì che il Dipartimento della Difesa è determinato a svolgere i suoi compiti "in conformità con il nostro giuramento", e eseguirà "la transizione pacifica del potere consacrata dal tempo" a Biden.

Il senatore Lindsey Graham ha riconosciuto giovedì che le azioni di Trump "erano il problema", ma ha detto che non si è pentito di averlo sostenuto durante il suo mandato in ufficio. Ha anche aggiunto che i risultati di Trump sono stati "offuscati da ieri".

“Ha vinto il mio stato ed è diventato presidente degli Stati Uniti. Ho deciso che non si trattava di me, ma del mio lavoro ", ha detto Graham.

i giganti della tecnologia censurano Trump sui social network

Durante le rivolte a Washington gli account sui social media di Trump sono stati bloccati mercoledì sera, bloccando il presidente degli Stati Uniti dal suo pubblico di quasi 150 milioni di persone. Mentre gli eventi violenti si svolgevano nel complesso del Campidoglio degli Stati Uniti, Trump ha twittato per invitare i manifestanti a lasciare l'edificio e rispettare la legge e l'ordine.

Tuttavia, altri due tweet simili, in cui Trump ha menzionato la "frode elettorale" contro cui ha combattuto per due mesi, sono stati cancellati da Twitter, prima di bloccare l'account del presidente per 12 ore. In seguito, Facebook ha impedito a Trump di utilizzare la sua pagina ufficiale per un periodo di tempo indefinito. Instagram ha bloccato la pagina di Trump con una mossa simile.