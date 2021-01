Agente di polizia che ha ucciso una donna durante disordini negli USA sospeso in attesa di indagini

L'agente di polizia coinvolto in una sparatoria mortale al Congresso mercoledì è stato messo in congedo amministrativo e i suoi poteri di polizia sono stati sospesi in attesa di un'indagine. Lo ha reso noto una dichiarazione del capo della polizia del Campidoglio, Steven Sund.

"Mentre i manifestanti si facevano strada verso la Camera dove si trovavano i membri del Congresso, un membro della United States Capitol Police (USCP) ha sparato con la propria arma di servizio colpendo una donna adulta. L'assistenza medica è stata prestata immediatamente alla donna, che è stata trasportata all'ospedale dove è deceduta in seguito alle ferite riportate", ha dichiarato.

Il capo della polizia ha confermato che la defunta rispondeva al nome di Ashli Babbitt.

Sund ha informato che la polizia del Campidoglio sta effettuando una "revisione approfondita" dell'assalto contro l'edificio del Campidoglio degli Stati Uniti da parte di un gruppo di manifestanti pro-Trump, che include la pianificazione della sicurezza, le politiche e le procedure dell'istituzione.

Già durante l'aggressione sono circolati online video che mostrano una donna colpita da un'arma da fuoco all'interno dell'edificio legislativo di Washington.

La polizia della capitale statunitense ha successivamente confermato che la donna è morta a causa delle ferite in un ospedale locale. Le forze dell'ordine non hanno fornito immediatamente i dettagli sull'incidente.

I primi resoconti dei media hanno informato che la donna era in condizioni critiche e stava combattendo per la sua vita, mentre sui social si potevano vedere filmati del suo trasporto in ambulanza.

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. pic.twitter.com/GT8lLYyIwE — ○FRUM NEWS REPORT○ (@FrumNewsReport) January 6, 2021

​Nel filmato si può vedere la donna ricoperta di sangue. Altri video postati su Twitter l'hanno mostrata mentre cadeva a terra in seguito al suono di uno sparo.