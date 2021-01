Giraffe nane in Africa, raro caso di nanismo ne fa le più piccole al mondo - Foto

Solitamente una giraffa è alta oltre 5 metri, ma in Africa gli scienziati ne hanno trovato due che non arrivano alla metà dell’altezza media delle giraffe americane. Sono due casi di nanismo tra le giraffe, una forma rarissima che ne fa un oggetto di studio e anche un caso mondiale.

Il caso è ancor più singolare se si pensa che una giraffa si trova in Angola e l’altra in Uganda.

In termini medici la disfunzione si definisce displasia scheletrica, e causa una mancata crescita della colonna vertebrale e dell’intero corpo della giraffa derivandone una sproporzione nelle dimensioni da adulta.

I nanismo nel regno animale è di per sé raro, ma nelle giraffe non era mai stato individuato prima quindi si tratta di due casi eccezionali.

Secondo gli scienziati il nanismo, ora i due esemplari di giraffa nana sono diventati adulti non ne dovrebbe causare una riduzione della vita media. Gimil e Nigel, le due giraffe nane, sono ora tutelate dalla Fondazione per la conservazione delle giraffe e dallo Smithsonian Conservation Biology Institute.

Gimil in particolare, viene osservata dal 2015, data della diagnosi di nanismo e risiede presso il Murchison Falls National Park in Uganda. Nigel, che vive in Namibia, risiede in una fattoria privata e viene osservata da alcuni anni.