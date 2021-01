Un piatto della cucina coreana potrebbero allungare la vita

Proprio le patologie al sistema cardiovascolare rappresentano la causa di morte più comune nel mondo.

Come notato nell'articolo, il piatto coreano kimchi, fatto di verdure fermentate con spezie piccanti, è utile per abbassare il colesterolo e ridurre l'insulino-resistenza, un fattore chiave nello sviluppo del diabete.

In un esperimento a 21 pazienti pre-diabetici è stato proposto di consumare kimchi fresco o fermentato ogni giorno per otto settimane. Alla fine è emerso che le persone che hanno mangiato questo alimento fermentato hanno beneficiato di una diminuzione dell'insulino-resistenza, della pressione sanguigna e del peso corporeo.

Un altro studio ha richiesto una settimana. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: ad uno sono stati somministrati 15 grammi di kimchi al giorno, all'altro 210. Alla fine dell'esperimento, le persone del secondo gruppo avevano livelli di zucchero nel sangue e colesterolo significativamente più bassi.

